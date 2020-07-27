Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşını düzeltti: Ayasofya 'ortak ev' değil camidir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya ile yaptığı basın toplantısında Ayasofya hakkında da konuştu. Laya'nın Ayasofya'dan 'ortak ev' olarak söz etmesi üzerine Çavuşoğlu, "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile yaptığı basın toplantısında Ayasofya hakkında konuştu. Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya'dan 'ortak ev' olarak söz etmesi üzerine Çavuşoğlu, "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı. İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler" dedi.

Yunanistan'ın Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararına verdiği tepki ve Selanik'te Türk bayrağı yakılmasına tepki gösteren Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Yunanistan'ın tepkisini anlamak mümkün değil, Yunanistan sanki mülkü alınmış ve o mülke dair bir tasarrufta bulunulmuş gibi davranıyor. İstanbul'un 1453 yılında fethedildiğini anlamaları gerek. Bayrak indirme ve Türk bayrağını yakma gibi aciz davranışlar onlara yaraşır. Yunanları denize döktükten sonra da başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Yunan bayrağına saygı gösterdik."

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından önce çıkanlar şöyle: