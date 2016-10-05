Çavuşoğlu: Irak Meclisi’nin Başika açıklaması iyi niyetli değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Başika’daki varlığını ‘işgalci’ olarak tanımlamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “Irak’ın yaptığı açıklamanın iyi niyetli olmadığını biliyoruz. 2007’den beri bu tezkere yenileniyor, Irak’ta bulunan PKK’ya yönelikti. Bu son tezkerede DAEŞ de dahil edildi” diye konuştu.

Çavuşoğlu’nun Sırp mevkidaşı Ivica Dacicile yaptığı basın açıklamasından satırbaşları şöyle:

"Irak'ın açıklaması iyi niyetli değil. Irak'ın terörle mücadelesine destek veriyoruz. Irak içindeki iç siyasetteki sorunlar nedeniyle böyle oldu. Bizim tavrımız nettir. Biz Güçlü istikrarlı bir Irak istiyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğüne bağımsızlığına önem veriyoruz. Buradaki diğer kamplarımızın tek amacı yerel güçleri eğiterek DAEŞ'e karşı kaybedilen toprakların geri alınmalıdır. DAEŞ'e karşı Suriye'de nasıl destek veriyorsak orada da vermeyi istediğimizi söylüyoruz."

"Irak'a nasıl baktığımızı ne düşündüğümüzü Bağdat yönetimine ulaştırdık. Venezuela'da görüştüğüm Irak Dışişleri Bakanı ile bir kere daha paylaştım. Bunları aşacağımızı düşünüyoruz. İyi niyetli olumlu çabalarımızı devam ettireceğiz.

"Suriye'deki ateşkesle ilgili çok toplantı yaptık. Kerry ile ayaküstü görüşmemizde bunu değerlendirdik. Her seferinde kararlar aldık ancak hiçbirinde uygulamayı göremedik. Eşbaşkanlık yapan ülkeler var. Her seferinde ateşkesin rejim ve onu destekleyen güçler tarafından ihlal edildiği açıkça ortada. İnsani yardımlar konusunda BM de biz de başarısız olduk engellemelerden dolayı."

Ne olmuştu?

Irak Meclisi'nde alınan kararla, Türkiye'nin Musul'a bağlı Başika'daki askeri varlığının kabul edilmediği duyurulmuştu.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Aldığımız karar, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'nin çağrılıp nota verilmesi, Türk güçlerinin 'işgalci güçler' olarak sayılması ve Irak topraklarından çıkarılması için gerekenlerin yapılması, Türk güçlerinin Irak'a girmesini talep edenler hakkında yargıya başvurmak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının kınanması ve kabul edilmediği, Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesi, Türk güçlerinin ülkeden çıkarılması için hükümetin BMGK ve BM'ye acilen başvurması, hükümetin ayrıca ülkenin egemenliğinin korunması için siyasi ve diplomatik yollara başvurması talebini içeriyor."