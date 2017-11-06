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Çavuşoğlu: İnsani yardım, dış politikamızın ana unsurlarından biri

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, insani yardımın Türkiye'nin dış politikasının ana unsurlarından biri olduğu söyledi

06 Kasım 2017 01:14

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, insani yardımın Türkiye\'nin dış politikasının ana unsurlarından biri olduğu söyledi.
Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu kapsamında Regnum Otel\'de gala yemeği düzenlendi. Yemeğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Genel Direktörü Balthasar Staehelin, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Senegalli Elhadj As Sy ile 189 farklı ülkeden çok sayıda iyilik elçisi katıldı.
Gala yemeği öncesi konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye\'nin dış politikalarındaki hassasiyetlerini anlattı. Dünyanın her yerine yardım elini uzattıklarını belirten Çavuşoğlu, yardım isteyen herkesin yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti. Türkiye\'nin savaş mağduru çok sayıda Suriyeliye de kapısını açtığını belirten Çavuşoğlu, insani yardım konusunda dünyanın öncü ülkelerinden birinin Türkiye olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, \"İnsani yardım, dış politikamızın ana unsurlarından birini oluşturuyor. Türk Kızılayı\'nın çalışmalarından gurur duyuyoruz\" dedi.
Genel kurul kapsamında üyeler, yarın yapacakları oylamada yeni başkanları belirleyecek. Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu, 11 Kasım\'da sona erecek.

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