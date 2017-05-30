Çavuşoğlu: İncirlik’i Alman parlamenterlere açmamız şu anda mümkün değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'nın "Türkiye aleyhine ne varsa desteklediğini" belirterek, şu anda İncirlik'in Alman parlamenterlerin ziyaretine açılmasının mümkün olmadığını, Almanya'dan olumlu adımlar olursa değerlendireceklerini söyledi.

Gabon Dışişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında Çavuşoğlu'na İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman parlamenterlere izin verilip verilmeyeceği soruldu.

"Almanya'nın Türkiye'ye bakılında sıkıntılar var, Almanya'nın Türkiye aleyhine ne varsa desteklediğini görüyoruz" diyen Çavuşoğlu, Pazartesi günü Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in de Türkiye'ye geleceğini ve iki ülke arasındaki sıkıntılı konuları görüşeceklerini ifade etti.

"İncirlik benim üssüm, oradaki tasarruflar bana ait"

Çavuşoğlu, "Şu anda İncirlik'i ziyarete açmamız mümkün değil, ama Almanya'dan olumlu adımlar olursa değerlendiririz... İncirlik benim üssüm, oradaki tasarruflar bana ait" dedi.

Ne olmuştu?

Türkiye ve Almanya, 1950'li yıllardan beri NATO mensubu olmaları dolayısıyla 60 yılı aşkın bir süredir askeri müttefik ve siyaseten de yakın ilişkileri olan iki ülke durumunda.

Bu derece yakın iki ülkenin ilişkilerinin bir hava üssünden dolayı bir anda bozulması çok olası gözükmüyor. DW'ye konuşan savunma uzmanı Markus Kaim'e göre Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik'e girişine izin vermemesinden dolayı Almanya duruma tepki gösterip birliklerini Ürdün'e konuşlandırabilir.

Ancak Kaim'e göre bu durum Türkiye'nin bir tarafta IŞİD'e karşı yürütülen uluslararası koalisyon içinde ve diğer tarafta da mülteci krizine karşı bir stratejik partner olarak kalacağı gerçeğini değiştirmez.

İncirlik konusu Almanya ve Türkiye arasında son zamanlarda yaşanan son kriz değil. Benzer bir durum Alman meclisinin 2016'daki Ermeni soykırımı kararı sonrasında da yaşanmış, Türkiye Alman politikacıların İncirlik Üssü'nü ziyaret etmesine uzun bir süre sonra izin vermişti.

Ne var ki özellikle Türkiye'de Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yanaki gelişmeler ve ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yaşananlardan dolayı Almanya'nın aldığı bazı kararlar Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Özellikle Türkiye'deki Nisan 2017 referandumu öncesi bazı Türk bakanların Hollanda'da seçim propagandası yapmasının yasaklanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de Hollandalılar gibi davranmakla suçlaması sonrası ilişkilerde gerilim yaşanmıştı.

Gene aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Almanya'dan iltica talebinde bulunan diplomatik pasaportlu Türk vatandaşlarını geçtiğimiz günlerde olumlu yanıt almış, Türkiye Dışişleri Bakanlığı kararı eleştirip Almanya'yı "müttefikliğin gereklerini gözardı etmekle" suçlamıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman vekillere İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret izni verilmemesi ile ilgili "Parlamento ordusuna sahip olduğumuz için askerlerimizin Alman federal meclis üyeleri tarafından ziyaret edilmesinin şart olduğunu bugün Türkiye Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmede açıkça dile getireceğim" dedi. Merkel, aksi takdirde "askerlerin İncirlik'i terk etmesi gerekeceğini" de sözlerine ekledi.

Bu gerilim sonrası İncirlik'e alternatif bir üs arayışına giren Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Ürdün'e giderek temaslarda bulunmuştu.