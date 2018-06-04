Çavuşoğlu ile Pompeo'nun görüşmesinde gündem Münbiç

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Görüşmenin en önemli maddesi Münbiç. Tarafların Ankara'da vardığı mutabakatın, anlaşmaya dönüştürülmesi bekleniyor.

Türkiye ile ABD, Münbiç konusunda yaşanan krizi aşmak için oluşturdukları ortak çalışma grubunun toplantılarını tamamladı.

Gözler bugün ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'da. Çavuşoğlu ve Pompeo görüşmelerinde Münbiç mutabakatına son şeklini verecek.

Anadolu Ajansı'na göre, bugün mutabakatla ilgili son imzanın atılması durumunda, "Fırat'ın batısındaki teröristler, kararlaştırılacak bir takvim çerçevesinde bölgeden çıkartılacak."



Süreç Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.



Denetim mekanizmasının ayrıntıları, sahadaki ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilebilecek. Mutabakat ayrıca, Münbiç'te yerel unsurlardan oluşan bir yönetim kurulmasını da içeriyor.



İlçenin güvenliğini sağlayacak askeri meclis ile kent hizmetlerini verecek yerel meclis, nüfusun etnik dağılımına göre kurulacak.

Münbiç'te son durum ne?

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç Ağustos 2016'da terör örgütü YPG'nin kontrolüne girdi. Münbiç etnik açıdan karma bir nüfusa sahip. Başta Araplar olmak üzere Kürtler, Türkmenler ve Çerkesler var.

İç savaş öncesi yapılan nüfus sayımına göre kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşıyordu. Türkiye, Münbiç operasyonu tamamlandıktan sonra ABD'den "YPG Fırat'ın doğusuna geri çekilecek" sözünü almıştı.