Çavuşoğlu ile Lavrov arasında Soçi öncesi görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı konuşulduğu belirtildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefon görüşmesi yaptı.
Görüşme, Rusya'nın Soçi kentinde 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde gerçekleşti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenlecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne Kürtlerin de katılacağını açıklamıştı.