Çavuşoğlu: İhlaller önlenmezse Astana başarısız olabilir

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki tarafların ateşkese uyması durumunda 23 Ocak'ta Astana müzakerelerinin başlayacağını kaydeden Çavuşoğlu, 9-10 Ocak'ta Rusya'dan uzmanların Dışişleri Bakanlığı'na gelerek Astana sürecini planlayacaklarını kaydetti.

Suriye'de yaşanan ateşkes ihlallerine ilişkin haberlere de değinen Çavuşoğlu, "Artan ihlalleri durduramazsak Astana süreci akamete uğrayabilir. Ateşkes anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz. Bu ihlalleri kimin yaptığına baktığımız zaman Hizbullah, özellikle Şii gruplar ve rejim yapıyor" dedi.

Çavuşoğlu "İran'ın da Suriye'de garantörlüğünün gereğini yapması gerek. Şii milisler ve rejim üzerinde ağırlığını koyması lazım" diye konuştu.

"PYD konusunu Rusya ile konuştuk”

Öte yandan PYD'nin Astana'da yapılması planlanan müzakerelerde olmaması gerektiğini Rusya ile konuştuklarını söyleyen Çavuşoğlu, Rusya'nın da bunu anladığını belirtti.

Çavuşoğlu, "PYD/YPG'li unsurların Münbiç'te olduğunu biliyoruz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın da Obama'ya söylediği gibi. Obama, bu unsurların Fırat'ın doğusuna gitmesi gerektiği konusunda bizimle hemfikir olduğunu söyledi" diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca, "ABD bizim için çok önemli bir müttefik. Her alanda işbirliğimiz var. Ama bir gerçek var şu anda; güven bunalımı" şeklinde konuştu.

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DW, BS/GA