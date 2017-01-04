T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Çavuşoğlu: İhlaller önlenmezse Astana başarısız olabilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ateşkese uyulması durumunda Astana görüşmelerinin 23 Ocak’ta başlayacağını duyurdu. Çavuşoğlu, artan ihlaller durdurulamazsa Astana sürecinin başarısızlığa uğrayabileceğini kaydetti.

04 Ocak 2017 16:23

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki tarafların ateşkese uyması durumunda 23 Ocak'ta Astana müzakerelerinin başlayacağını kaydeden Çavuşoğlu, 9-10 Ocak'ta Rusya'dan uzmanların Dışişleri Bakanlığı'na gelerek Astana sürecini planlayacaklarını kaydetti.

Suriye'de yaşanan ateşkes ihlallerine ilişkin haberlere de değinen Çavuşoğlu, "Artan ihlalleri durduramazsak Astana süreci akamete uğrayabilir. Ateşkes anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz. Bu ihlalleri kimin yaptığına baktığımız zaman Hizbullah, özellikle Şii gruplar ve rejim yapıyor" dedi.

Çavuşoğlu "İran'ın da Suriye'de garantörlüğünün gereğini yapması gerek. Şii milisler ve rejim üzerinde ağırlığını koyması lazım" diye konuştu.

"PYD konusunu Rusya ile konuştuk”

Öte yandan PYD'nin Astana'da yapılması planlanan müzakerelerde olmaması gerektiğini Rusya ile konuştuklarını söyleyen Çavuşoğlu, Rusya'nın da bunu anladığını belirtti.

Çavuşoğlu, "PYD/YPG'li unsurların Münbiç'te olduğunu biliyoruz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın da Obama'ya söylediği gibi. Obama, bu unsurların Fırat'ın doğusuna gitmesi gerektiği konusunda bizimle hemfikir olduğunu söyledi" diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca, "ABD bizim için çok önemli bir müttefik. Her alanda işbirliğimiz var. Ama bir gerçek var şu anda; güven bunalımı" şeklinde konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Dışişleri BakanıAstanaOcakAjansı Editör MasasıTürkiye Dışişleri Bakanı MevlütSuriyeOcak AstanaOcak RusyaDışişleri BakanlığıHizbullahRusyaPYD AstanaMünbiçSayın CumhurbaşkanımızınObamaFıratDeutsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24