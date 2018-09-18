Çavuşoğlu: İdlib'de muhaliflerin elinden sadece ağır silahlar alınacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de cihatçıların elinde kalan son yer olan İdlib'le ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Rusya, Suriye'nin İdlib'e girmemesi için tedbir alacak. İdlib'de muhaliflerin elinden sadece ağır silahlar alınacak" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin İdlib'e asker takviyesi yapması gerektiği görüşünü de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib’de silahlardan arındırılmış bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı. Putin’in açıklamasına göre 15 Ekim’de kurulacak bölge, 15-20 kilometrelik alanı kapsayacak.

"Statüsünde değişiklik yok"

Çavuşoğlu da Ürdünlü mevkidaşı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında İdlib konusuna değindi. Çavuşoğlu, "Soçi mutabakatına göre İdlib’in sınırları korunacak. Statüsünde değişiklik olmayacak. Herkes yerinde kalacak" dedi.

"Rusya tedbirler alacak"

Çavuşoğlu, Soçi mutabakatı hakkında, "Saldırı olmaması ve rejimin İdlib’e girmemesi için Rusya tedbir alacak" ifadelerini kullandı.

"Siviller kalacak, sadece teröristler çıkarılacak"

Çavuşoğlu, "15-20 km derinliğinde alan ağır silahlardan arındırılacak. Siviller kalacak. Sadece terörist gruplar çıkartılacak" şeklinde konuştu.

"Halk, ılımlı muhalefet yerinde kalıyor"

Çavuşoğlu, silahsızlandırılmış alan hakkında, "Bölge radikallerden temizlenecek. Halk, ılımlı muhalefet yerinde kalıyor. Ateşkes sağlanıyor" dedi.

Çavuşoğlu, 15 Ekim itibarıyla ağır silahların silahtan arındırılmış bölgeden çekileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu Suriye hakkında şu bilgiyi paylaştı:

"Bu yıl sonuna kadar ticaret için önemli olan (Suriye'deki) M4 ve M5 otoyolları trafiğe açılacak."