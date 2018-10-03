Çavuşoğlu: Hollanda halkı için Nazi benzetmesini kullanmadık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Hollanda ile ilişkileri geliştirmek istediğini söyledi. Çavuşoğlu, Lahey-Ankara hattında yaşanan gerginlik döneminde sarf edilen bazı sözlerle ilgili bir soruya "Ne ben ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda hükümetini ya da halkını Nazi olmakla suçlamadık” ifadesiyle cevap verdi. “Türkiye’ye yatırım için en doğru zaman” diyen Dışişleri Bakanı, "Kur dalgalanmasına karşı aldığımız tedbirlerin neticesini görmeye başladık” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Hollanda ile bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Artık pozitif gündeme odaklanmamız lazım. Türiye-AB ilişkilerinde gelinen noktayı ele aldık. AB ile ilişkilerimizi canlandırmak istiyoruz. Avrupa ile olan ilişkilerimizi de canlandırmak istiyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ben de Hollanda'yı ziyaret etmek istiyorum.

- Hollanda ile bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

"Hollanda hükümetini Nazi olmakla suçlamadık"

- Ne ben ne de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda hükümetini ya da halkını Nazi olmakla suçlamadık. Hollanda halkı için Nazi benzetmesi yapmadık. Sadece o dönemdeki Hollanda hükümetini eleştirdik. Biz o günleri geride bıraktık, şimdi geleceğe bakıyoruz.

"Türkiye’ye yatırım için en doğru zaman"

- Ekonomimize bir saldırı olduğu açık, bunun nedenlerini de biliyoruz. Fakat bizim bankacılık ve finans sistemimiz son derece güçlüdür. Her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da devam eden süreçler var. Bu konuda gerekli adımlar atıldı, tedbirlerimiz aldık. Kur dalgalanmasına karşı aldığımız tedbirlerin neticesini görmeye başladık. Bu tip geçici krizler olabilir. Türkiye'nin geçmişinde çok ciddi ekonomik krizler olmuştu. Etrafımızdaki zorluklara rağmen Türk ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyüdü ve çok ciddi fırsatlar sundu. Bundan da en çok Hollandalı firmalar yararlandı. Şu anda Türkiye'ye yatırım için en doğru zamandır. İki ülke arasındaki ticaretin artması iki ülkenin yararınadır.

Makedonya'daki referandum

Çavuşoğlu, Makedonya’da ülkenin isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesinin oylandığı referanduma ilişkin olarak da "Kritik bir referandumdu. Şeffaf bir referandumdu. Sonuçta bu referandum sonucu Makedonya halkının kararıdır, saygı duymak zorundayız” dedi.

Hollandalı bakandan insan hakları vurgusu

Blok da Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleriyle ilgili bir soruya cevap verirken birçok Avrupalı siyasetçi gibi insan haklarına vurgu yaptı. Blok, "Birçok kriter var yerine getirilmesi gereken. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi. Bunlar da ilerleme sağlanması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İlişkiler, 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumu öncesinde Hollanda'daki bir etkinlikte Türkiye asıllı vatandaşlarla bir araya gelmek isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretine izin verilmemesi sonrası kötüleşmişti. Çavuşoğlu'nun engellenmesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda için "Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı dönemde karayoluyla Hollanda'ya geçmek isteyen dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya, "istenmeyen yabancı" ilan edilmiş ve polis eşliğinde Almanya sınırına ulaştırılmıştı.

İki ülke arasında bir yıldan uzun bir süre devam eden gergin ilişkiler, Temmuz ayında tarafların normalleşme konusunda mutabakata varması sonucu düzelme sürecine girmiş ve Eylül ayında karşılıklı olarak büyükelçilerin tekrar atanması kararı alınmıştı.

Erdoğan, "Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist" demişti

Erdoğan, anayasa değişikliği referandumu öncesi Lahey ile gerginlik yaşanırken 11 Mart 2017’de İstanbul Bağcılar’da yaptığı bir konuşmada şunları söylemişti:

"İşte şu anda Bağcılar'ın insanları buradan Hollanda'ya notasını veriyor. Sen istediği kadar Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırma. Bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye'ye nasıl gelecek. Tabii ben burada diplomasiyi konuşuyorum, vatandaşların seyahatini değil. O ayrı bir konu. Bunların değerlendirmesini ona göre yapacağız. Bunlar ne siyaset biliyor, ne uluslararası diplomasi nedir onu biliyor. Bunlar bu kadar ürkek, bu kadar korkak, bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist bunu böyle biliniz. Bugün bizi Hollanda seyrediyor, Bağcılar'ı seyrediyor. Biz burada bir şehir toplantısı yapmıyoruz, ilçe toplantısı yapıyoruz. Ve Bağcılar ilçesinden Almanya bizi izliyor şu anda. Fransa'daki Türkler izliyor, İskandinav ülkeleri izliyor. 16 Nisan için selam olsun."