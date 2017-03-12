Çavuşoğlu: Hollanda faşizmin başkenti

Fransa’nın kuzeydoğusundaki Metz kentinin Kongre Merkezi’nde çoğu AKP ve MHP’li Türk vatandaşları ile buluşan Çavuşoğlu, Hollanda’nın Türk bakanlara yönelik muamelesini “kabul edilemez” olarak tanımladı. Hollanda’nın yaptıklarının “karşılığı” olacağını söyleyen Çavuşoğlu, Ankara’nın ilk tepki olarak Hollanda Büyükelçisine “Türkiye’ye gelme” mesajı verdiğini, “başka adımların da planlanmaya başlandığını” söyledi. “Biz bunun hesabını soracağız. Hollanda özür dilese de dilemese de karşılığını vereceğiz” şeklinde konuştu.

Konuyu Avrupa platformuna taşıyacakları mesajı da veren Çavuşoğlu, dünden bu yana çok sayıda Avrupalı yetkiliyle konuyu görüştüğünü söyledi.

Hollandalı siyasiler “hasta”

Hollanda’nın Türkiye’ye karşı “düşmanca” tutum içinde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Hollanda’da iktidarda olan siyasileri de “hasta olmakla” suçladı, “Bu hastalıktan kurtulamazlar ama onunla yaşamayı öğrenmeliler” dedi. İktidardaki liberal ve sosyal demokrat partileri sert dille eleştiren Çavuşoğlu, “Geert Wilders’in elinden biraz oy alacağım diye bir ülkenin başbakanı bu kadar düşer mi? Hollanda’da şu an liberal ve sosyal demokrat partilerin Wilders’in partisinden farkı kalmadı” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Hollanda yönetiminin, Hollanda’da yaşayan Türklerin anavatanlarıyla “bağlarının kopmasını istediğini” ve “referandumda ‘Hayır’ tarafını tuttuğunu” da savundu.

Mehter marşı

Çavuşoğlu konuşmasını, koltuk kapasitesi 800 olan bir salonda, yaklaşık bin 200 kişinin huzurunda yaptı. Bakan, konuşması sonrası salona giremeyen yaklaşık 500 kişiye de salon dışında hitap etti. Çavuşoğlu’nun her iki konuşmasında MHP lideri Devlet Bahçeli’ye özel teşekkür etmesi ve Bahçeli’den “selam getirdiğini” söylemesi dikkat çekti. Miting öncesinde salonda büyük ölçüde mehter marşları çalındı. Mitinge katılanların elinde sadece Türk bayrakları vardı.

Ziyaret Fransız basınında

Çavuşoğlu’nun Hollanda’da iptal edilen ziyareti ile Fransa’da katıldığı miting Fransız medyasında da geniş yankı buldu. Mitingin gerçekleştiği Metz bölgesinde yayımlanan Le Républicain Lorraine gazetesi, Çavuşoğlu’yla ilgili haberini “Hollanda’ya alınmadı ama Metz’te ağırlandı” başlığıyla verdi.

Fransa’da pazar günleri yayımlanan Le Journal du Dimanche gazetesi konuyla ilgili “Erdoğan AB’nin ‘Nazilerine’ Karşı” başlıklı haberinde Fransa’nın, toplantı özgürlüğü ilkesi nedeniyle Çavuşoğlu’nun mitingine onay verdiğini yazdı.

Le Monde gazetesi ise Türkiye ile Almanya ve Hollanda arasında yaşanan krizin perde arkasında Türkiye’deki anayasal referandum süreci ve Avrupa’daki “Türk diasporasının” bu sürece katılıyor olmasının yattığı mesajı veren bir analiz yayımladı. Avrupa’nın, özellikle göç yönetimiyle ilgili olarak Türkiye konusunda “bölündüğü” görüşünü dile getiren gazete, “Bazıları Erdoğan’ın göçmenler konusunda varılan anlaşmayı uygulamaması ve Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenleri topraklarında tutmamasından korkuyor. AB yöneticileri ayrıca, Türkiye ile köprülerin koparılması halinde ülkenin diktatörlüğe dönüşmesinden endişe duymakta” yorumunda bulundu.

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Kayhan Karaca