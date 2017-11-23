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Çavuşoğlu: Hava savunma sistemine acil ihtiyacım var

"Hava sahamızı korumak zorundayız; müttefiklerimizden alamıyoruz, başka yerden alırız"

23 Kasım 2017 20:48

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasının NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmediğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye hiçbir yere kaymıyor, olduğu yerde duruyor. Bazı Avrupa ülkeleri kendini patron olarak görüyor" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Hava sahamızı korumak zorundayız. Müttefiklerimizden alamıyoruz, başka yerden alırız" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Son zamanlarda NATO müttefiki olan ülkelerden bazıları basit silahlar dahil ihtiyacımız olan savunma sistemlerini Türkiye'ye vermemek için ciddi bir direnç gösteriyor. Benim hava savunma sistemimi kurmam lazım. Müttefiklerimden de alamıyorum. O zaman mutlaka başka bir yerden almak durumundayım. Acil ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin çok yönlü bir dış politika izlemeye hakkı olduğunu söyledi.

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TürkiyeRusyaS400 savunma sistemiNATOMevlüt Çavuşoğlu

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