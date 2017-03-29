Çavuşoğlu: Halkbank ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanması ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu TRT Haber'e yaptığı açıklamada, New York Başkonsolosluğu'nun Türk vatandaşı ve üst düzey bir banka yöneticisinin içinde bulunduğu durum hakkında bilgi almakta sıkıntı yaşadığını da belirtti.

Çavuşoğlu, "Biz de çok yakından takip ediyoruz. Öyle görünüyor ki; görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara'nın hazırladığı iddianameden yola çıkan...Önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar" dedi.

Dışişleri Bakanı, Perşembe günü Türkiye'yi ziyaret edecek olan ABD'li meslektaşı Rex Tillerson ile yapacağı görüşmede bu konuyu da gündeme getireceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Kendisine bu konunun ne olduğunu da soracağız. Endişelerimizi de, şu ana kadar yaşanan süreçte söylediğimiz erişimin engellenmesi konusunu da gündeme getireceğiz" diye konuştu.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, İran asıllı Türk iş adamı Reza Zarrab'ın yargılandığı dava kapsamında Salı günü ABD'nin New York kentinde gözaltına alınmıştı.

Mehmet Hakan Atilla daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Atilla'nın, ABD'nin İran'a ekonomik yaptırımlarının delinmesinde Türkiye vatandaşı da olan İranlı iş adamı Reza Zarrab'la birlikte hareket etmekle suçlandığı bildiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, soruşturmanın iddianamesini hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'yı görevden almıştı.

Bharara'nın hazırladığı iddianamede Reza Zarrab, Muhammad Zarrab, Camelia Jamshidy ve Hossein Najafzadeh ile işbirlikçilerinin, 2010-2015 arasında İran hükümeti ve diğer İran kurumları adına yaptırımları delerek, Amerikan finans sistemi aracılığıyla yüz binlerce dolar değerinde işlem gerçekleştirdiği belirtiliyor.

19 Mart 2016'da ABD'deki Miami Havalimanı'nda gözaltına alınan Zarrab, iki gün sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Zarrab'ın yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 21 Ağustos'ta görülecek.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanmasının ardından banka hisseleri güne sert düşüşle başladı.

Borsa İstanbul'da (BIST) Halkbank hisselerindeki düşüş oranı kısa sürede yüzde 15'i geçti.

BIST Endeksi bankacılık hisslerinde düşüş yüzde 3'e yaklaştı.