Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Moskova'da gerçekleşen Libya görüşmesinde Libya Ulusal Ordu Komutanı Hafter'in anlaşma imzalamadan zirveyi terk etmesini yorumladı. Çavuşoğlu, "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin anlamı yok " dedi.

Moskova'da gerçekleşen Libya görüşmesinde ateşkes beklenirken Rusya Dışişleri Bakanlığı General Hafter'in anlaşma imzalamadan zirveyi terk ettiğini duyurdu. Zirveye katılan Bakan Çavuşoğlu, ateşkes beklenirken Hafter'in çekilmesi üzerine "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin anlamı yok" dedi. Çavuşoğlu, "Libya’da kim barış istiyor, kim savaş istiyor ortaya çıktı. Şu anda bu metni imzalamayacaklar" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Libya hakkında açıklamada bulundu. Akar, "Libya’da ateşkesi mutlaka başaracağız. Olmaz olur mu, dünyanın sonu mu geldi. Hem Libya hem idlib’de siyasi bir çözümle oradaki sükunun sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Akan kanın durması umudumuz" ifadelerini kullandı.

Berlin'de 19 Şubat günü Libya'daki sorunun çözülmesi için 'Barış Konferansı' düzenlenecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

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