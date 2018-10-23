Çavuşoğlu: Geç de olsa Suudi Arabistan'ın cinayeti kabul etmesi önemli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan, "Geç de olsa Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul etmesi önemlidir. Türkiye, sağ duyulu, şeffaf, dirayetli bir tutum sergilemiştir. Aydınlığa kavuşması için her şeyi yapmıştır, yapacaktır” diye konuştu. Çavuşoğlu, Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından konsoloslukla iletişime geçildiğini açıklarken “Size döneceğiz dediler, biraz geç döndüler. Cumhurbaşkanımız Kral'la görüştükten sonra işler kolaylaştı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk olan Çavuşoğlu’nun ifadeleri şöyle:

- Rezidans ve araçların aranması konusunda biraz geç kalındı ama bir çalışma grubu da kuruldu. Tüm aramalarda Suudi yetkililer de bulunuyor. Beraber yapılıyor.

- (Hukuki bir durum mu var?) Ortak çalışma grubu kurma kararı aldık. Bizim sınırlarımız için de olsa da konsolosluk ve büyükelçilikler o ülkenin toprağı sayılıyor. Onlarla birlikte yapmak şeffaf bir süreç izlediğimizin de göstergesidir.

- Biz daha olayın başında, başsavcılığımızın talebi üzerine başkonsolosluk binası, rezidans ve araçlarda arama yapmak istediğimizi karşı tarafa ilettik. Size döneceğiz dediler, biraz geç döndüler. Cumhurbaşkanımız Kral'la görüştükten sonra işler kolaylaştı.

- Suudlarla ortak bir çalışma grubu var ama başsavcılığın başlattığı soruşturma ayrı. Onlar ayrı şeyler. Bilgi belgeler paylaşılabilir, istişare edilebilir. Başsavcılığın soruşturmasının içinde, Suudi Arabistan tarafından kimse yok. Siyasi boyutu da var bu işin. Cumhurbaşkanımız da Kral'la görüştü. Bu tarz bir işbirliğini yapmak zorundayız zaten.

- Ne olduğu ortaya çıkana kadar soruşturma sürecek. Baskı Riyad'ın cinayeti kabul etmesine neden oldu. Daha önce de söyledim Türkiye herhangi bir ülkeyle bilgi paylaşmamıştır.

- Türkiye ile ABD ilişkileri Brunson yüzünden gerilmedi. Türkiye ABD ilişkileri, ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği destek, Münbiç meselesi ve ABD'nin FETÖ'ye ilişkin tutumu nedeniyle gerildi.

— Münbiç'te yol haritası tamamen uygulanmalı.

— FETÖ'nun iadesi için son belgeleri de Adalet Bakanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı'na verdik. Öte yandan ABD içerisinde FBI'ın yürüttüğü bir soruşturma var. FBI'dan ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bir ekip Ankara'ya geldi biz belgeleri onlarla da paylaştık.

— Türkiye'de darbe yapmış bir örgütün (FETÖ) orada barınması bizim açımızdan kabul edilemez. ABD'nin yapması gereken şey artık adım atmak.