Çavuşoğlu: El Bab’dan sonraki hedef Rakka

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de El Bab operasyonunun sona erdiği yönündeki açıklamasının ardından, Türkiye'nin bir sonraki hedefinin Rakka olduğunu yineledi. Çavuşoğlu, "El-Bab'dan sonra hedef Rakka. Bizim tutumumuz son derece nettir” dedi.

TSK, 24 Ağustos'tan beri devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 185'inci gününde, Özgür Suriye Ordusu'nun El Bab'ın kontrolünü tamamen eline geçirdiğini açıklamıştı. TSK'nın açıklamasının üzerinden çok geçmeden El Bab'da bir intihar eylemi düzenlendiği bildirildi. El Bab yakınında bombalı bir araçla düzenlenen intihar saldırısında onlarca kişinin öldüğü bildirildi. Anadolu Ajansı hayatını kaybedenlerin sayısını 60 olarak açıkladı, yüzden fazla yaralı olduğunu duyurdu. Bombanın muhaliflerin bulunduğu bir üssün yakınında havaya uçurulduğu kaydedildi. Başbakan Binali Yıldırım da olayın bir intihar saldırısı olduğunu belirterek, bombalı saldırı sırasında trafik kontrolü yapmakta olan Türk askerlerinden ikisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'ye 'yılanla yatağa girmeyin' çağrısı

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu El Bab operasyonunun sona ermesinin ardından Rakka hedefiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Etnik temizlik yapacak kendi amacına ulaşmak isteyen gruplarla değil, doğru strateji ve doğru gruplarla Rakka konusunda adım atabiliriz. Yüzde 99 Sünni Arap olan bir şehre Şii milisleri sokmak çok tehlikelidir. O yüzden Haşdi Şabi, Musul'a bugüne kadar sokulmadı. PKK terör örgütünü YPG terör örgütünü sokmak da o kadar tehlikelidir. Bunun altını çiziyoruz. İki şeytan arasında oradaki insanları tercih yapmaya zorlamayın" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu ABD’ye de mesaj gönderdi ve “DEAŞ’a karşı YPG, PKK gibi bir terör örgütüyle hareket etmek yılanla yatağa girmek demektir. Dolayısıyla ABD’li dostlarımıza bir önceki yaptığı vahim hatalardan dönmesini istedik” dedi.

Türk Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin yürüttüğü görüşmelere ilişkin olarak da, "S-400 (hava savunma sistemi) ile ilgili görüşmelerimiz olumlu bir şekilde seyrediyor" açıklamasını yaptı.

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