-Çavuşoğlu Danimarka'da iftara katıldı KOPENHAG (A.A) - 23.08.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı AK Parti Milletvekili Mevlut Çavuşoğlu, Danimarka'da Türklerin düzenlediği iftara katıldı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Hüseyin Araç ile Zaman İskandinavya grubunun Danimarka Meclisinde ortaklaşa düzenlediği iftar yemeği Norveç''te geçtiğimiz ay gerçekleştirilen saldırıda hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Yemeğe Danimarka'da yaşayan Türkler ile, Danimarka Meclisindeki Türkiye kökenli milletvekilleri Hüseyin Araç, Özlem Sara Çekiç ve Yıldız Akdoğan ile, Danimarka Radikal Sol Parti Genel Başkanı Margrethe Vestager, eski Dışişleri Bakanı Morgens Lykketoft ve diğer partilerin milletvekilleri katıldı.