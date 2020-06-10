Çavuşoğlu'dan İsrail'in Filistin'i ilhak planına tepki: Kırmızı çizgiyi geçerlerse sonuçları olacağını göstermeliyiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.