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Dünya

Çavuşoğlu'dan İsrail'in Filistin'i ilhak planına tepki: Kırmızı çizgiyi geçerlerse sonuçları olacağını göstermeliyiz

10 Haziran 2020 18:13

İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ortadoğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir. İşgalci güç kırmızı çizgiyi geçerse, bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Netanyahu dün yaptığı açıklamada, birkaç hafta içinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde ilhakın uygulanmaya başlayacağını, hükümetin Filistin devleti kurulmasına kesinlikle onay vermeyeceğini söylemişti.

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