Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız Nobel’i hak ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini savundu.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşında barışı sağlaması durumunda Nobel ödülü alması gerektiğini savunan Selvi, AKP MYK toplantısında “Erdoğan’a Nobel ödülü” konusunun gündeme geldiğini yazdı.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Elbette ki önemli olan Ukrayna’da bir an önce barışın sağlanması ve akan kanın durması. Tam da bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barışın sağlanması yönündeki çabalarının taçlandırılması açısından Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini düşünüyorum. Batılı bir lider Erdoğan’ın gösterdiği çabanın onda birini gösterse şimdiden Nobel’in en büyük adayı olmuştu bile. Peki Erdoğan neden olmasın?

Tekrar AK Parti MKYK’ya döndüğümüzde ise bu öneri üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli bir değerlendirme yapıyor.

'Obama’ya daha hiçbir şey yapmadan, sadece Filistin konusundaki çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü verildi. Yaptıklarının takdir edilmesi anlamında o ödül verildi. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanımız kat kat daha fazla şeyler yaptı. O nedenle Nobel’i hak ediyor' diyor.

Peki bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapıyor? Herhangi bir yorum yapıyor mu, tavrı ne oluyor? Erdoğan sadece dinlemekle yetiniyor. Herhangi bir yorum yapmıyor."