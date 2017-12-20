Çavuşoğlu BM'deki Kudüs oylaması için New York'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Kudüs tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylanmadan önce New York'a gidecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyinde ABD'nin vetosu ile reddedilen Kudüs ile ilgili tasarının BM Genel Kuruluna taşınması sonrasında New York'a gitmeye hazırlanıyor.

Türkiye-Azerbaycan-İran Dışişleri Bakanları Toplantısı için Bakü'de bulunan Çavuşoğlu, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. Burada Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya gelecek Çavuşoğlu, mevkidaşıyla New York'a gidecek.

Çavuşoğlu'nun BM'deki oylama öncesinde Filistin'e destek amacıyla görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Bakan Çavuşoğlu'nun New York'a gitmeden basına açıklama yapması da bekleniyor.

BM Genel Kurulu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararını geri çekmesi çağrısını içeren karar tasarısını perşembe günü oylaması planlanıyor. BM Güvenlik Konseyine Mısır'ın götürdüğü tasarı, 15 üyeli konseyde sadece ABD'nin vetosu ile reddedilmiş, tasarının BM Genel Kuruluna taşınması kararı alınmıştı.