T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çavuşoğlu BM'deki Kudüs oylaması için New York'a gidecek

Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Kudüs tasarısı BM Genel Kurulunda oylanmadan önce New York'a gidecek

20 Aralık 2017 15:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Kudüs tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylanmadan önce New York'a gidecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyinde ABD'nin vetosu ile reddedilen Kudüs ile ilgili tasarının BM Genel Kuruluna taşınması sonrasında New York'a gitmeye hazırlanıyor.

Türkiye-Azerbaycan-İran Dışişleri Bakanları Toplantısı için Bakü'de bulunan Çavuşoğlu, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. Burada Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya gelecek Çavuşoğlu, mevkidaşıyla New York'a gidecek.

Çavuşoğlu'nun BM'deki oylama öncesinde Filistin'e destek amacıyla görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Bakan Çavuşoğlu'nun New York'a gitmeden basına açıklama yapması da bekleniyor.

BM Genel Kurulu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararını geri çekmesi çağrısını içeren karar tasarısını perşembe günü oylaması planlanıyor. BM Güvenlik Konseyine Mısır'ın götürdüğü tasarı, 15 üyeli konseyde sadece ABD'nin vetosu ile reddedilmiş, tasarının BM Genel Kuruluna taşınması kararı alınmıştı.

ETİKETLER

Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluBirleşmiş MilletlerKudüs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24