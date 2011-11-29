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Dünya

Çavuşoğlu BM'de temaslarını sürdürüyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

29 Kasım 2011 01:38

-Çavuşoğlu BM'de temaslarını sürdürüyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 28.11.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'deki temasları çerçevesinde ikili görüşmelerde bulunuyor. Çavuşoğlu, bugün BM Genel Kurul Başkanı Nasır Abdülaziz El Nasır ile görüşmesinin ardından sırasıyla Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin, Karadağ Meclis Başkanı Ranko Krivokapic, Filistin'in BM Temsilcisi Büyükelçi Riyad Mansur ve Parlamentolararası Birlik'in (PAB) Genel Sekreteri Anders B. Johnsson ile ayrı ayrı görüştü.  Basına kapalı yapılan görüşmelerin başında sadece görüntü alınmasına izin verildi. Çavuşoğlu, bugün BM Güvenlik Konseyi'nin Dönem Başkanı Portekiz'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jose Filipe Moraes Cabral ile de bir araya gelecek.

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