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Dünya

Çavuşoğlu: Bir BM üyesi tüm diğer üyeleri tehdit etti, bu etik değildir

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylaması öncesinde yaptığı konuşmada, "Bir BM üyesi tüm diğer üyeleri tehdit etti

21 Aralık 2017 22:02

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'ndaki Kudüs oylaması öncesinde yaptığı konuşmada, \"Bir BM üyesi tüm diğer üyeleri tehdit etti... Bu etik değildir.... BM üyesi ülkelerin iradeleri satılık değildir\" dedi.
Çavuşoğlu konuşmasında şu konuların altını çizdi: \"Birçok kez buraya geldik ve Filistinli insanların bizim gibi yaşamaya hakkı olduğunu, refah yaşamaya hakları olduğunu ve kendilerinin olanın tadını çıkarma hakları olduğunu söyledik. Ama, Filistin halkı en temel haklarını bile kullanamıyor. Bugün şunu hatırlatmak önemli; Filistinliler yalnız değildir. Filistinlilerin 1967 sınırlarını ve Doğu Kudüs Başkenti ile devlet kurma hakkı vardır. Fakat BM üyesi ABD’nin Kudüs’ü İsrail’i Başkenti olarak tanıması tüm BM kararlarına uluslararası kararlara evrensel değerlere aykırıdır. Kudüs üç din için de kutsal bir kenttir. Tüm insanlığın sorumluluğudur tarihi sorumluluğunu korumak. Kentin çok kültürlü çok dinli kumaşı bozulmamalıdır. İki devletli bir çözüm gerekir.\"
ABD Başkanı Donald Trump\'a Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımaktan vazgeçme çağrısı yapan karar tasarısı tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin temsil edildiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, oylanıyor.
BM\'nin İnsan Hakları\'ndan sorumlu yöneticisi Zeid Ra\'ad el Hüseyin, ABD Başkanı\'nı eleştirilerini yumuşatması konusunda baskı altında olduğunu söyledi ve istifa etti.
ABD Başkanı Donald Trump kritik oylama öncesinde “Oylamayı yakından takip edeceğiz. Bize karşı oy verenlere para yardımını keseceğiz” açıklaması yapmıştı.

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