Çavuşoğlu: Bir açıklama ile Kudüs İsrail'in başkenti olamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin 'Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, verilen karara tepki göstererek "Bir açıklama ile Kudüs İsrail'in başkenti olamaz. Türkiye olarak gerekli adımları atacağız" dedi.

Açıklamadan satır başları şöyle:

"Bu son derece sorumsuz ve yanlış bir açıklamadır. Böyle bir açıklama bölgenin istikrarını dinamitliyor. Ben yaptım oldu bitti olmaz. Ben böyle bir açıklama yaptım bu gerçekleşecek diye bir açıklama da olmaz. Bir açıklama ile Kudüs İsrail'in başkenti olamaz. Türkiye olarak gerekli adımları atacağız. 13 Aralık'ta İslam liderlerini Türkiye'ye davet ettik. Türkiye olarak gerekli adımları atacağız. 13 Aralık'ta İslam liderlerini Türkiye'ye davet ettik. Bu uluslararası hukuka aykırı açıklamayı reddediyor ve kınıyoruz. Bu kararın olmamasını dilerdim. Bu kararın açıklanırsa nelere yol açacağına dikkat çektik. Bu karardan sonra tavırlarımızı istişare ettikten sonra hep birlikte belirleyeceğiz."

Çavuşoğlu, "Aldığı haksız, gayri adil, bölgeyi, dünyayı ateşe atan, uluslararası hukuk ve BM kararlarının açık ihlali olan bu kararından dolayı ABD'yi kınıyoruz. Bu karar, bizim için yok hükmündedir. Müslümanların ve İslam ülkelerinin, Kudüs'e/Kudüs'ün statüsüne sahip çıkmak mecburiyeti vardır" dedi.