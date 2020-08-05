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Dünya

Çavuşoğlu: Beyrut'taki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi

05 Ağustos 2020 11:19

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün yaşanan patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısının 6'ya çıktığını açıkladı.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." dedi.

Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 4 binden fazla yaralanın olduğu belirtildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söyledi

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