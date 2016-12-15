Çavuşoğlu: Beşiktaş saldırganlarından biri Suriye'den

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Beşiktaş'ta geçen Cumartesi eş zamanlı olarak düzenlenen bombalı saldırılarda, saldırganlardan birinin Suriye'den gelmiş olduğunu açıkladı.

"Beşiktaş bombacısı Suriye'den gelmiş. ABD Dışişleri Bakanı Kerry'e de söyledim" diye konuşan Çavuşoğlu, saldırganla ilgili başka bilgi vermedi.

Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında yapılan iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, sekizi sivil en az 44 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırılarda 150'den fazla polis ve sivil de yaralanmıştı.

Örgütün sitesinde yayımlanan açıklamada, saldırıda iki üyelerinin öldüğü ve saldırının, "[PKK lideri] Abdullah Öcalan'ın tutukluluğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki operasyonlar" nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında PKK'ya destek veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, vatandaşlıktan çıkarılabileceğini de belirtti.

Çavuşoğlu "Yurt dışında bizim vatandaşımız olup da PKK'ya oralarda aktif destek verenlerle ilgili vatandaşlıktan çıkarma dahil her türlü tedbiri alacağız. Tek tek bunları da takip ediyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Suriye'nin Halep kentinde, ordu ve müttefikleri ile muhalif gruplar arasında devam eden çatışmaların sona ermesi amacıyla Rusya ve İran'la bir toplantı gerçekleştirileceğini de belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Ülke genelinde ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüm konusunda müzakerelerin başlaması için bir taraftan gayret sarfediyoruz. Bu anlamda, 27 Aralık'ta Moskova'da Türkiye, Rusya, İran üçlü toplantısını gerçekleştireceğiz" dedi.