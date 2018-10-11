Çavuşoğlu: Basra ve Musul konsolosluklarımızı yeniden açıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat’da Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usama Nuceyfi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “ Daha önce güvenlik sebebiyle kapatmak zorunda kaldığımız Basra ve Musul konsolosluklarımızı yeniden açıyoruz” dedi.

Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde, nerede olursa olsun terör ve teröristlerle mücadele devam edeceğini ifade eden Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı olayı için ise, "Suudi Arabistan ile yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz. Onların da bizimle iş birliği içinde olması gerekiyor" ifadesini kullandı.