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Çavuşoğlu: Başkanlık olmazsa olmazımız değil

"Biz başkanlık sisteminde hiçbir zaman ısrarcı olmadık"

22 Eylül 2015 09:35

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, başkanlık sistemi için, “Olmazsa olmazımız değil” dedi.

Çavuşoğlu, partisinin dünkü aday tanıtım töreni sonrasında gazetecilerin, başkanlık sisteminin seçim beyannamelerinde olup olmayacağı sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Biz başkanlık sisteminde hiçbir zaman ısrarcı olmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki açıklamalarına bakarsanız, ‘Başkanlık sistemi olmazsa olmaz değildir ama ben başkanlık sistemine inanıyorum’ demişti. Meclis’te kurulan komisyonda da Ak Parti, başkanlık sistemini hiçbir zaman dayatmamıştır. Başkanlık sistemiyle ilgili maalesef doğru bir tartışma yapmıyoruz. Başkanlık sistemi mi faydalı, şu andaki sistem mi faydalı, hangisi demokrasiyi daha güçlendirir, hangisinde güçler ayrılığı daha fazla olur, hangisinde Türkiye istikrarlı bir şekilde yoluna devam edebilir? Bunları olgun bir şekilde tartışmamız lazım. Şu andaki tartışma seviyesiyle zaten vatandaş da bir mesaj almıyor. O nedenle başkanlık sistemi bizim olmazsa olmazımız değildir. Başkanlık sistemine inanan arkadaşlarımız da var kendi içimizde, başkanlık sistemi yerine şu andaki sistemin daha da güçlendirilmesine inanan arkadaşlarımız var.”

 

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