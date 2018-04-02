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Çavuşoğlu: Basının omzuna çıkarak tetikçilik yapanları ayırmanızın vakti geldi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumu Yeni Nesil Gazetecilk Eğitim ve İstihdam Programı Sertifika törenine katıldı

02 Nisan 2018 19:28

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumu Yeni Nesil Gazetecilk Eğitim ve İstihdam Programı Sertifika törenine katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, \'\'Basının omzuna çıkarak tetikçilik yapanları aranızdan ayırmanızınn vakti geldi\'\' dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merinos Kongre Kültür Merkezi\'nde, Basin İlan Kurumu tarafından düzenlenen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Prografı Sertifika törenine katıldı. Burada 1 aylık eğitimlerini tamamlayan 40 genç, sertifikalarını Çavuşoğlu\'ndan aldı. Törende konuşan Çavuşoğlu, \'\'15 Temmuz ülkemize dair yapılan çok büyük bir işgal girişimiydi. O gün işini layıkı ile yapan herkese teşekkür ediyorum. Demokrasinin, vatanın, Türkiye\'nin yanında hiç şüphesiz saf tutarak bu noktada üzerine düşeni layıkı ile yerine getiren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Biz amacımıza matuf, basın ahlak ve ilkeleri doğrultusunda görevini ifa eden arkadaşlarımızı yüceltmeye ve destek vermeye devam edeceğiz. Sizlerin de, basın adına ortaya çıkan ancak basının omzuna çıkarak tetikçilik yapanları aranızdan ayırmanızın vakti geldi. Şantaj, menfaat ile aracı olmak isteyenleri içinizde barındırmayın. Vatan, millet ve mukaddesat söz konusu olduğunda, bunları bir tarafa koyarak, adeta terörizmin yanında rol alan basın özgürlüğünün arkasına gizlenen kişileri biliyoruz. Ama ne olursa olsun bu kişileri ayıklamamız, temizlememiz ve yüz vermememiz gerekiyor\'\' dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yıldırım ilçesinde Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin açılışını da gerçekleştirdi. Çavuşoğlu\'na, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları eşlik etti. 

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