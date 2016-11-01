Çavuşoğlu: Başika Kampı gereksiz bir hale geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Musul kentinin yakınlarında bulunan Başika Kampı'nın amacının yerel güçleri eğitmek olduğunu ancak artık gereksiz bir hale geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, Bağdat yönetimi ile yaşanan krizin çözümü için ise diplomatik çabaların sürdüğünü belirtti.

Katar'ın başkenti Doha'daki üste görev yapan Türk askerlerini ziyareti sırasında konuşan Çavuşoğlu, "Başika kampının amacı da DEAŞ'a (Irak Şam İslam Devleti - IŞİD) karşı yerel güçleri eğitmekti ama gereksiz bir hale geldi. Şimdi olumlu adımları atıyoruz" dedi.

Musul'a yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Başika Kampı nedeniyle Türkiye ile Irak arasında bir süredir ciddi bir kriz yaşanıyor. Irak, üsteki Türk askerlerinin varlığının egemenliğinin ihlali olduğunu öne sürüyor ve geri çekilmesini talep ediyor. Türkiye ise buradaki askeri varlığını kendi güvenliği açısından kritik önemde görüyor.

Dışişleri Bakanı, Başika Kampı'nın "gereksiz bir gerginlik yarattığını" ancak bunun yoluna koyulması için diplomatik çabaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Krizin çözümü çabaları kapsamında Irak'tan bir heyetin gelmesinin beklendiğini belirten Çavuşoğlu, İran'ın da bu süreçte olumlu katkı yapması halinde bunun memnuniyet yaratacağını ifade etti.