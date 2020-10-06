Çavuşoğlu, Bakü'de: Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'a giderek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. Çavuşoğlu, burada "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü. Çavuşoğlu, daha sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı Dağlık Karabağ hakkında yaptığı açıklamalarda, "(MİNSK ülkeleri) İşgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttular. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır. Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktu. Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, Ermenistanın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

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