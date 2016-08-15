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BBC Türkçe

Çavuşoğlu: Avrupa, Türkiye'yi aşağılıyor

Alman Bild gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği\'nin darbe girişimi sonrasındaki tutumunu eleştirdi. Çavuşoğlu, \"Avrupa ülkeleri Türkiye\'ye yardım etmektense bizi aşağılıyor\" dedi.

15 Ağustos 2016 14:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nın (AB) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'yi yeterince desteklemediğini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, AB'nin darbe girişimi sonrasındaki tavrına tepki gösterdi ve "Avrupa ülkeleri, Türkiye'ye yardım etmektense bizi aşağılıyor" dedi.

Türk halkının 15 Temmuz gecesi olanlar sonrası travma geçirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB üyeliği yolunda da bütün koşulları yerine getirmek için neredeyse hiçbir ülkenin harcamadığı kadar çaba sarf ettiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı, buna karşın sadece tehditler, hakaretler ve üyeliklerinin engellenmesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi ve ekledi: "Kendime soruyorum: Biz hangi suçu işledik? Bu Türkiye düşmanlığı niçin var?"

Türkiye'nin NATO'dan çıkmasının söz konusu olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, idam cezasının tekrar getirilmesiyle ilgili tartışmalara ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

''Avrupa sanki idam cezasını getirmişiz gibi bir tutum içinde. Bu konuda talepler var ve bunu anlamak lazım. Türkiye, tarihindeki en kanlı darbe teşebbüsünü yaşadı. İnsanlar tanklar tarafından ezildi, jetlerden açılan ateşte vuruldu, parlamento bombalandı.

"Bu talebi görmezden gelemeyiz ve parlamentoda görüşmeliyiz. Böyle önemli bir soruyu bir anda karara bağlamak istemiyoruz. Aksine tüm taraflarla ve sakince tartışmak istiyoruz.''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca, AB'nin Türk vatandaşlarına Ekim ayında Schengen bölgesinde vize muafiyeti getirmesi gerektiğini de kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, aksi takdirde yüz binlerce sığınmacının sonbaharda yeniden Avrupa'ya mı geleceğine dair bir soruya ise "AB ile görüşmeler devam ediyor, şimdiden en kötüsünü söylemek istemiyorum" yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, sığınmacılarla ilgili olarak varılan anlaşmayı hatırlattı, "Ancak şu açık: Ya anlaşmaları eş zamanlı olarak uygularız ya da bir kenara bırakırız" dedi.

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