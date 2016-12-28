Çavuşoğlu: Astana'daki ateşkes görüşmelerine PYD'nin katılmayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'de kalıcı ateşkes ve siyasi çözüme çok yakın olunduğunu söyleyerek mutabakatın her an yürürlüğe girebileceğini söyledi. Ankara'da bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Ancak Astana'daki görüşmelerde PYD olmayacak. Terör örgütleri Suriye'deki ateşkesin dışında tutulacak. Türkiye'nin YPG ve DAEŞ'le (IŞİD) mücadelesi sürecek" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca Suriye'de barışın sağlanmasına yönelik geçiş sürecinde Beşar Esad'ın katılmasının imkansız olduğunu, çünkü bunu muhalefetin kabul etmeyeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu Türkiye'nin Suriye politikası konusunda tavır değişikliğine gitmediğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Biz başından beri en iyi çözüm ateşkes ve siyasi çözümdür diyoruz. Sağlanan ateşkesi Suriye geneline yaymak istiyoruz. Bu ateşkesi ihlal edenlere karşı, bunu da denetlememiz ve engellememiz lazım. Artık Suriye’de kalıcı bir ateşkes ve müzakerelerle de siyasi dönüşüm olsun istiyoruz” dedi.

Kremlin sözcüsü açıklama yapmadı

Kremlin‘den ise Suriye konusunda Türkiye uzlaşıldığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Anadolu Ajansı'nın Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes konusunda uzlaştığı yönündeki haberle ilgili sorulara bugün Moskova'da yaptığı açıklamada "Bu soruya şimdi yanıt veremem. Yeterli bilgiye sahip değilim" şeklinde yanıt verdi.

Türk yetkililerle sürekli olarak iletişim halinde olduklarını belirten Peskov, Suriye'de siyasi çözüm bulunabilmesi için her seceneğin değerlendirildiğini bildirdi.

Astana buluşması

Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları geçen hafta Moskova'da yaptıkları üçlü toplantıda Suriye'deki iç savaşın sonlandırılması konusunda uzlaşmıştı.

Bu görüşmenin ardından da Rusya, Türkiye, İran ve Suriye temsilcilerinin katılımı ile Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye'de yeni bir müzakere süreci başlatılmasının kararlaştırıldığı açıklanmıştı. Astana'daki buluşmanın 20 Ocak'ta gerçekleşmesi bekleniyor