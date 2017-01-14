Çavuşoğlu: Astana görüşmelerine ABD'yi de davet edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana'daki Suriye görüşmelerine ABD'yi davet edeceklerini açıkladı. Çavuşoğlu, zirvede YPG'nin asla olmayacağını belirtti. Çavuşoğlu, "Astana'daki Suriye görüşmelerine ABD'yi davet edeceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner günlük basın toplantısında Astana görüşmeleriyle ilgili olarak “Orada rolümüz olacak mı bilmiyorum biz resmi bir davet almadık” demişti.Toner, "Bu görüşmeler hakkında size bir şey söylediler mi?" sorusuna da, "Bakanımız, kendisinin de ifade ettiği gibi hem Rus hem de Türk mevkidaşıyla irtibat halinde Suriye'deki durumu görüşüyor. Bu yüzden de elbette kendisi bu görüşmelerde süreci hızlandırabilir. Fakat biz bu görüşmeleri düzenleyen değiliz" yanıtını vermişti.

Sputnik'te yer alan habere göre; Büyükelçiler konferansında konuşan Çavuşoğlu, zirvede YPG'nin asla olmayacağını belirtti. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin" dedi.

Washington Post gazetesi, Rusya'nın Trump yönetimini Kazakistan'da yürütülecek barış görüşmelerine çağırdığını iddia etmişti.

Trump yönetiminin Astana'daki görüşmelere katılım konusunda aldığı kararsa bilinmiyor. Suriye'deki krize çözüm amacıyla Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle Astana'da yürütülecek görüşmeler, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından 3 gün sonra 23 Ocak'ta başlayacak.

