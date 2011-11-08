-Çavuşoğlu: ''Aşırı ırkçı partilerin oyları düşüyor'' ANTALYA (A.A) - 08.11.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''(Sarkozy) Romanları sınır dışı ederken nasıl bunu bir siyasi propaganda haline getirdiyse, Libya'ya müdahaleyi de aynı şekilde ülkedeki aşırı milliyetçilerin oyunu alma taktiği olarak görüyoruz'' dedi. Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Antalya'ya gelen AKPM Başkanı Çavuşoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. AKPM Başkanlığı görevinin ocak ayında sona ereceği ve Fransız bir adayın başkanlık seçiminde yer aldığı hatırlatılarak, Türkiye'nin tutumunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, 47 üyeli Avrupa Konseyi'nin kendisinden önceki 24 başkanının 10 ülkeden seçildiğini belirtti. Çavuşoğlu, kendilerinin başkanlığı ile ilk kez bu 10 ülkenin dışına çıkarmaktan gurur duyduklarını, başkanlık yaptığı süre boyunca da başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Çavuşoğlu, Fransız adayın Hristiyan Demokrat Parti'den olduğunu, Türkiye'ye karşı pozitif ve dostane düşünceler içinde olduğunu belirterek, ''Bizim için başkanlık fark etmez. Biz artık güçlü bir ülkeyiz. Uluslararası örgütlerde etkiliyiz. Kendi reformumuzu, sivil anayasamızı, yargı reformunu yaparsak, İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden davaları azaltırsak, bu hepimizi utandıran N.Ç. davaları olmazsa, bizi orada zora sokacak bir durum olacağını sanmıyorum'' dedi. Libya'ya operasyonların başlatıldığı dönemde Fransa ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik sorunların, bir Fransızın başkan olması durumunda Türkiye'nin AKPM'ye bakışında değişikliklere neden olup olmayacağı yönündeki soruya Çavuşoğlu, böyle bir şeyin olmayacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Libya üzerindeki amaçlarını bildiklerini kaydeden Çavuşoğlu, iki ülke arasında yaşanan diplomatik sorunu, ''Desteğini kaybeden bir siyasi adayın içeride ve dışarda yaptığı popülizmin bir sonucudur'' diye yorumladı. Çavuşoğlu, ''Romanları sınır dışı ederken nasıl bunu bir siyasi propaganda haline getirdiyse, Libya'ya müdahaleyi de aynı şekilde ülkedeki aşırı milliyetçilerin oyunu alma taktiği olarak görüyoruz. Sanırım bunların da bir faydası olmaz'' diye konuştu. En büyük endişelerden birinin radikal partilerin Avrupa Parlamentosu'nda ve ulusal meclislerde oylarının artması olduğunu aktaran Çavuşoğlu, ''Son Oslo olaylarından sonra özellikle İskandinav ülkelerindeki aşırı ırkçı partilerin oylarının düşmeye başladığını gördük'' dedi. Düşüşün sürmesini, kendisinin de çalışmalarının sonucunu görev süresi bitmeden görmeyi dileyen Çavuşoğlu, başkanlık görevinin ardından da bir siyasi olarak konuya ilişkin çalışmalarının süreceğini belirtti. -Yargıtay'ın N.Ç. ile ilgili kararı- Çavuşoğlu, bayramdan önce N.Ç. ile ilgili Yargıtay tarafından verilen karardan büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, yargı kararına saygı duyduğunu, yargı bağımsızlığına da inandığını, ancak yargı kararlarının insanların vicdanlarında yer bulması gerektiğine inandığını dile getirdi.