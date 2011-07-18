-ÇAVUŞOĞLU ARAP DÜNYASINDAKİ DEĞİŞİMİ DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Arap dünyasındaki değişim rüzgarlarının, daha barışçıl bir komşuluk alanı yaratılması bakımından büyük fırsatlar sunduğunu'' bildirdi. AKPM Başkanı Çavuşoğlu'nun Ankara Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Odessa Ulusal Hukuk Akademisinde ''Ukrayna Anayasası ve Modern Parlamenterlik'' konulu uluslararası bir yuvarlak masa toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Arap dünyasındaki değişim rüzgarlarının, Avrupa'ya komşu bölgelerde daha barışçıl, istikrarlı, demokratik ve refah içinde bir alan yaratılması bakımından büyük fırsatlar sunduğunun altını çizdi. Konuşmasında, demokratik dönüşüm yaşayan ülkelere yönelik olarak Avrupa Konseyi ve Başkanlığını yürüttüğü AKPM tarafından atılan adımlar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, demokratik dönüşüm yaşayan ülkelere yönelik olarak atılan adımlarda, Avrupa Konseyinin bu alandaki bilgi ve tecrübe birikiminin paylaşılmasının esas olduğunu, ancak tabiatıyla sonuçta ülkelerin kendi egemen tercihlerinin temel teşkil ettiğini vurguladı ve herhangi bir modeli dayatma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. AKPM'nin komşu coğrafyalarda bulunan üye olmayan ülkelerle ilişkileri bir üst seviyeye taşıma yönünde aldığı karar doğrultusunda 2009 yılında kabul ettiği ve Avrupa Konseyi üyesi olmayan komşu coğrafyalardaki ülkelerin AKPM'nin tecrübelerinden faydalanarak demokratik standartlarını yükseltmesini amaçlayan ''Demokrasi İçin Ortaklık'' statüsüne değinen Çavuşoğlu, bu statünün, Avrupa'nın güney komşularının Arap dünyasındaki devrimler ile sarsılmasından bir yıl önce kabul edilmiş olmasının vizyon sahibi bir yaklaşımı ortaya koyduğunun da altını çizdi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: ''İnsan hakları, insanlık onuru ve demokrasi sadece Tunus ve Kahire sokaklarında slogan olarak veya Facebook ve Twitter'da sohbet konuları olarak kalmamalıdır. Bu söylemlerin eylemlere dönüştürülmesi zorlu bir görevdir ve bu görevi gerçekleştirmek için zihinlerin, davranışların ve uygulamaların değiştirilmesi gerekmektedir.''