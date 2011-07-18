T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇAVUŞOĞLU ARAP DÜNYASINDAKİ DEĞİŞİMİ DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A)

18 Temmuz 2011 22:11

-ÇAVUŞOĞLU ARAP DÜNYASINDAKİ DEĞİŞİMİ DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Arap dünyasındaki değişim rüzgarlarının, daha barışçıl bir komşuluk alanı yaratılması bakımından büyük fırsatlar sunduğunu'' bildirdi. AKPM Başkanı Çavuşoğlu'nun Ankara Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Odessa Ulusal Hukuk Akademisinde ''Ukrayna Anayasası ve Modern Parlamenterlik'' konulu uluslararası bir yuvarlak masa toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Arap dünyasındaki değişim rüzgarlarının, Avrupa'ya komşu bölgelerde daha barışçıl, istikrarlı, demokratik ve refah içinde bir alan yaratılması bakımından büyük fırsatlar sunduğunun altını çizdi. Konuşmasında, demokratik dönüşüm yaşayan ülkelere yönelik olarak Avrupa Konseyi ve Başkanlığını yürüttüğü AKPM tarafından atılan adımlar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, demokratik dönüşüm yaşayan ülkelere yönelik olarak atılan adımlarda, Avrupa Konseyinin bu alandaki bilgi ve tecrübe birikiminin paylaşılmasının esas olduğunu, ancak tabiatıyla sonuçta ülkelerin kendi egemen tercihlerinin temel teşkil ettiğini vurguladı ve herhangi bir modeli dayatma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. AKPM'nin komşu coğrafyalarda bulunan üye olmayan ülkelerle ilişkileri bir üst seviyeye taşıma yönünde aldığı karar doğrultusunda 2009 yılında kabul ettiği ve Avrupa Konseyi üyesi olmayan komşu coğrafyalardaki ülkelerin AKPM'nin tecrübelerinden faydalanarak demokratik standartlarını yükseltmesini amaçlayan ''Demokrasi İçin Ortaklık'' statüsüne değinen Çavuşoğlu, bu statünün, Avrupa'nın güney komşularının Arap dünyasındaki devrimler ile sarsılmasından bir yıl önce kabul edilmiş olmasının vizyon sahibi bir yaklaşımı ortaya koyduğunun da altını çizdi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: ''İnsan hakları, insanlık onuru ve demokrasi sadece Tunus ve Kahire sokaklarında slogan olarak veya Facebook ve Twitter'da sohbet konuları olarak kalmamalıdır. Bu söylemlerin eylemlere dönüştürülmesi zorlu bir görevdir ve bu görevi gerçekleştirmek için zihinlerin, davranışların ve uygulamaların değiştirilmesi gerekmektedir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24