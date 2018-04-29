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BBC Türkçe

Çavuşoğlu: Almanya İncirlik'ten gitmek isterse güle güle deriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da devam eden askerlerin İncirlik Hava Üssü'nden çekilmesi tartışmasına değinerek "Kendileri bilir, onlara yalvaracak değiliz" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın İncirlik Askeri Hava Üssü'ne alternatifleri değerlendirdikleri açıklamasına yönelik olarak, "Ayrılmak isterlerse güle güle deriz" dedi.

Çavuşoğlu, aynı zamanda ABD'nin IŞİD karşıtı koalisyon özel temsilcisi Brett McGurk'ün 'PKK ve YPG'ye destek verdiğini, bu yüzden görevden alınması gerektiğini' söyledi.

NTV kanalının canlı yayınında konuşan Çavuşoğlu, "Almanya bize karşı olumlu bir adım atarsa biz iki adım atarız. Almanya İncirlik'ten çıkmak isterse kendileri bilir, onlara yalvaracak değiliz. Gelmek istediler, yardımcı olduk. Ayrılmak isterlerse de güle güle deriz" açıklamasında bulundu.

Alman vekillere izin vermemesine

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kararı 'kabul edilemez' olarak niteleyerek "İncirlik Üssü'ne alternatifleri değerlendirmemiz lazım, Ürdün de bir olasılık" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) silah yardımı yapılmasını onaylamasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, IŞİD ile mücadelede 'doğru gruplar ve doğru stratejilerle hareket etmek' gerektiğini ABD tarafında ilettiklerini söyledi:

"Rakka operasyonu için, içerisinde YPG'lilerin olduğu bir yerde biz olamayız. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok net aktardı. YPG'ye karşı mücadele edeceğimizi, angajman kurallarını uygulayacağımızı ve vurabileceğimizi çok net ve sade bir şekilde ABD Başkanı ve heyetine aktardı. Yanıt olarak herhangi olumsuz bir şey söylemediler. Bunu anlayışla karşıladılar."

Çavuşoğlu ayrıca, "ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk kesinlikle PKK ve YPG'ye net bir şekilde destek vermektedir. Bu kişinin değişmesinde de fayda vardır" ifadesini kullandı.

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Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson'a 'dostane uyarıları' yaptıklarını belirtti.

ortak basın toplantısında

Donald Trump ise YPG'nin ismini kullanmadığı açıklamasında "IŞİD ve PKK gibi terör örgütleri ile mücadelede Türkiye'ye destek veriyoruz" ifadesini sarf etti.

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