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Çavuşoğlu: Almanya, İncirlik için koyduğumuz şartı yerine getirdi

Çavuşoğlu, amacın ikili ilişkileri daha da geliştirmek ve sağlamlaştırmak olduğunu söyledi

08 Eylül 2016 20:07

Türkiye'nin Alman parlamenterlere İncirlik'e giriş izni vermesini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya, Alman parlamenterlerin İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret etmesi için talep edilen koşulları yerine getirdi" dedi.

Sputnik’in haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da ağırladığı Suudi mevkidaşı Adil El Cubeyr'le ortak basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığını birlikte yürüttüğü ekonomiden savunmaya kadar birçok alanı kapsayan koordinasyon konseyi kurduklarını belirtti. Bu konuları görüşmek için iki ülke arasında sekiz komite oluşturdukları ve gelecek aylarda buna ilişkin ilk toplantıyı Türkiye'de gerçekleştirecekleri bilgisini veren Çavuşoğlu, amacın ikili ilişkileri daha da geliştirmek ve sağlamlaştırmak olduğunu vurguladı.

 

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