Çavuşoğlu Alman mevkîdaşı Gabriel ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu sabah Alman mevkîdaşı Sigmar Gabriel ile bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Gabriel'in görüşmede İstanbul'da insan hakları aktivistleri ile birlikte tutuklanan Peter Steudtner'in serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini söyledi. Sözcü Adebahr, federal hükümetin bugün Berlin'de düzenlenen olağan basın toplantısında iki bakanın görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Adebahr, Gabriel'in görüşmede Türkiye ile diyaloğun devam ettirilmesini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesini istediklerini vurguladığını kaydetti. Adebahr, Gabriel ve Çavuşoğlu'nun diyaloğu sürdürme yönünde de mutabık kaldıklarını ifade etti.

Sözcü Adebahr, Gabriel ve Çavuşoğlu'nun görüşmesine ilişkin başka bilgi vermedi. Anadolu Ajansı, telefon görüşmesinin Alman tarafının talebi üzerine gerçekleştiğini duyurmuştu.

Diplomatik çabalar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Adebahr, Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının durumuna ilişkin açıklamalarda da bulundu. "Türkiye'de cezaevinde bulunan diğer Almanlar için Alman Federal Hükümeti'nin diplomatik çabalarının her düzeyde ve her hatta sürdüğünü" söyledi.

Alman hükümetinin şimdiye kadar izlemiş olduğu siyaseti sürdüreceğini ifade eden Adebahr, "bu vakalarda da iyi bir çözüm bulunması" için çaba göstereceklerini kaydetti. Türkiye'de siyasi nedenlerle en az 10 Alman vatandaşı cezaevinde bulunuyor.

Schröder sorusuna yanıt yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Adebahr, Gabriel'in Peter Steudtner'in eşini dün telefonla arayarak, serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini belirtti. Adebahr, Gabriel'in Steudtner ile görüşmek istediğini de sözlerine ekledi.

Adebahr, Steudtner'in serbest bırakılmasında eski Başbakan Gerhard Schröder'in oynadığı role ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.

Büyükada'da 5 Temmuz'da düzenlenen bir seminere eğitimci olarak katılan Alman bilişim uzmanı Peter Steudtner, katılımcı diğer insan hakları savunucuları ile birlikte gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. İnsan hakları savunucuları hakkında "terör örgütüne üyelik" ve "terör örgütüne yardım" suçlamalarıyla dava açılmıştı. İstanbul'da Çarşamba günü görülen ilk duruşmada suçlamaları reddeden Steudtner, tahliye edilmişti. Steudtner, dün Berlin'e geri döndü. Ancak davaya 22 Kasım'da devam edilmesi bekleniyor.

DW/dpa/JD/ÖA

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