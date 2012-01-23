-Çavuşoğlu AKPM Başkanlığını devretti STRASBOURG (A.A) - 23.01.2012 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) başkanlığını 2 yıl boyunca yürüten Mevlüt Çavuşoğlu, başkanlığı Fransız parlamenter Jean Claude Mignon'a devretti. Çavşuoğlu'nun görevi Mignon'a teslim etmesi nedeniyle AKPM'de bir tören düzenlendi. Devir teslim töreninin ardından AA ve TRT'ye açıklama yapan Mevlüt Çavuşoğlu, görevini mutlu bir şekilde devrettiğini söyledi. "Bu süreçte ülkemi ve milletimi en iyi şekilde temsil ettiğim için, en azından mahcup etmediğimiz için mutluyuz" diye konuşan Çavuşoğlu, "Bir Türk, uluslararası bir kuruluşa üye olduğu zaman ya da Türkiye olduğu zaman oralara yük olmayacağını, yükünü alacağını, katkı sağlayacağını kanıtlamış bulunmaktayız" dedi. -Fransız Senatosundaki yasa teklifi- AKPM'nin ilk Türk ve Müslüman başkanı olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Fransız Senatosu'nda görüşülen Ermeni teklifiyle ilgili olarak da, Fransız Senatosu'ndaki yasanın Avrupa Konseyi'nin temel değerlerine kökten aykırı olduğunu, insan hakları ve ifade özgürlüğü ile çeliştiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Oylamanın gereksiz olduğunu söyledik. Senatoda bunun Fransa anayasasına aykırı olduğu açıkça söylendi. Önerge hangi amaçla geldi, biliyoruz. Umarım reddedilir. Geçerse de alternatif çalışmalar var, onlar başarılı olur. Bu, Avrupa Konseyi'nin temel değerleriyle kökten çelişen bir karardır. İnsan haklarına aykırıdır" dedi ve sağduyunun kazanmasını beklediklerini belirtti. Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki Türk milletvekilleri olarak tavsiye kararı da içeren bir raporu meclis gündemine getireceklerini söyledi.