Çavuşoğlu: Akan kanın artık durması lazım

Moskova'da Rus mevkidaşı ile görüşen Çavuşoğlu, Ukrayna'daki yıkım ve insani drama işaretle "akan kanın artık durması gerektiğini" vurguladı. Lavrov da Türkiye'nin dengeli tutumunu kıymetli bulduklarını söyledi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, "Rusya’nın güven duyduğu ve söylediklerine kulak verdiği bir ülke olarak Ukrayna krizinde de görüşlerini açık yüreklilikle ortaya koyduğunu" dile getirdi. İki ülkenin "komşu ve dost" olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu sebepten dolayı "birbirimize karşı doğru bildiklerimizi söylemek durumundayız" ifadelerini kullandı. Görüşmelerde önceliğin insani ateşkes sağlanması olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Bugün özellikle Antalya'dan sonra tekrar burada bir araya gelmekten mutluyuz. Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan savaş ve krizin başından bu yana net bir tutum takındık. Endişe ve eleştirilerimizi dürüst ve samimi bir şekilde paylaştık. Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık ve bunun gerekliliğini her vesileyle vurguladık" dedi. "Yıkım ve insani dram devam ediyor" Türkiye'nin Ukrayna savaşının başından beri hem insani hem de kalıcı ateşkesin sağlanması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Ancak maalesef Ukrayna'da 24 Şubat’tan bu yana yıkım ve insani dram artarak devam ediyor. Binlerce sivil hayatını kaybetti ve 3 milyonu aşkın insan Ukrayna’yı terk etti. Bu gidişata son verilmesi, akan kanın artık durması lazım. Hep vurguladığımız gibi savaşın kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni olmaz" söyleminde bulundu. Açıklamalarında, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yakın dönemde önemli sınamalardan geçtiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Liderlerimiz arasında karşılıklı saygı ve güvene dayalı güçlü bir diyalog mevcuttur. Bu diyaloğun ikili ilişkilerimiz için olduğu kadar bölgemizin istikrar ve güvenliği için de son derece yararlı sonuçlar getirdiğine ve bundan sonra da getireceğine inanıyoruz" dedi. Türkiye'nin, "Belarus'taki görüşmeleri desteklediğini, teşvik ettiğini ve olumlu sonuç getirmesini yürekten temenni ettiğini dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, "Her iki tarafla da görüşen bir ülke olarak bu sürece elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Nitekim bu çerçevede Antalya'da Sayın Kuleba ve Sayın Lavrov ile bir araya gelmiştik. Her yapılan görüşme karşılıklı pozisyonların daha iyi anlaşılabilmesi için ve ortak zeminde buluşulabilmesi için faydalıdır ve bunu kolaylaştırır" dedi. Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'ni "her zaman olduğu gibi tam olarak uyguladığını" vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu doğrultudaki isteği üzerine, Moskova'nın aldığı, dört Rus gemisinin boğazlardan geçirilmeme kararını "memnuniyetle karşıladıklarını" dile getirdi. Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanında, Suriye ve Libya gibi "birçok zor dosyada" Ankara ile Moskova'nın beraber çalıştığını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu çalışmalarımız çerçevesinde oluşan güven sayesinde bugün bir masa etrafındayız" dedi. Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi Ukrayna'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu ülkeden tahliye edilme sürecine de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Zor şartlarda 15 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Çatışmalar sürdüğü için sivillerin Mariupol'den çıkması zor. Umarım kısa süre içinde bir netice alırız" söyleminde bulundu. Lavrov: Türkiye, ABD sömürgeleri tarafından uygulanan yaptırımlara katılmadı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da açıklamalarında Rusya-Türkiye ilişkilerine dair olumlu mesajlar verdi. Ankara'nın pragmatik bir çizgi izlediğini ve yaklaşımının "son derece dengeli" olduğunu ifade eden Lavrov, Türkiye'nin, "ABD sömürgeleri tarafından Rusya'ya karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmadığını" kaydetti. Devam etmekte olan Ukrayna savaşı ile ilgili olarak, "Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve faşist ideolojiden temizlenmesi" diyen Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüşmesinin Ukrayna'nın talebiyle gerçekleştiğini ve yeniden böyle talepler gelmesi durumunda, bu formatta istişarelerin devam etmesinden memnun olacaklarını vurguladı. Türkiye'nin, Ukrayna konusundaki tavrını değerli bulduklarını ifade eden Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ile ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli. Büyük saygıyla yaklaşıyoruz. Günümüz şartlarının gerektirdiği ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda olabildiğince tutarlı bir tutum sergilemeye çalışıyoruz" dedi. Lavrov, "Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına da değer verdiklerini" aktardı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini de desteklediklerini ve Moskova ile Ankara‘nın ortak çalışmalar yürütmeyi sürdüreceğini belirtti. DHA,DW / ET,BK © Deutsche Welle Türkçe