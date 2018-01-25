ÇAVUŞOĞLU: AFRİN'DE OLDUĞU GİBİ MÜMBİÇ'DE GEREKENİ YAPARIZ 

*Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

“Cumhurbaşkanımız Mümbiç\'ten ABD askerlerinin çekilmesini de söyledi. Burada YPG\'liler var ve YPG\'liler yine Fırat Kalkanı operasyonu bölgesindeki askerimize ve Özgür Suriye Ordusu\'na tacizde bulunuyor.\"

“Nasıl Afrin\'den bize ve İdlib bölgesine hatta Fırat Kalkanı operasyonuna saldırılarda bulunduysa, oradan da bulunuyor. Burası da yüzde 90 Arapların yaşadığı bir şehir ve buranın güvenliğini de biz gayet iyi sağlayabiliriz. Ayrıca buradan taciz devam ederse, Afrin\'de olduğu gibi biz burada gerekeni yaparız.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Dr. Karin Kneissl ile yaptığı ortak basın toplantısının ardından, kameraların olmadığı bölümde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“ASKIYA ALMA YA DA İPTAL DİYE BİR ŞEY YOK\"

Çavuşoğlu, Almanya\'nın Zeytin Dalı operasyonunda kullanıldığı gerekçesiyle leopar tanklarının modernizasyonunu durdurduğunu yönündeki iddiaların sorulması üzerine şunları kaydetti:

“Savunma sanayisi ile ilgili bir sıkıntı yok. En son leopar tanklar, motorlarla ilgili son bir komisyon toplanacaktı. Sanırım bu komisyon toplantısı ertelendi. Yani askıya alma ya da iptal diye bir şey yok. Benim bildiğim, bana söylenen buydu. Komisyon toplantısı ertelendi. Sigmar ile sürekli görüşüyoruz telefonda, geçen de görüştük telefonda, savunma sanayimi de görüşüyor. Yani hatırlayacaksınız Bostel\'da bir açıklaması oldu. Yani Türkiye bu tanklarla Deniz Yücel olayı bir değildir. Biz destek vermezsek yarın bir \'Türk askeri şehit olursa bundan biz de sorumluyuz\' demişti. Biz terörle mücadele ederken, müttefikimiz hele hele ilişkilerimizi düzeltmeye başladığımız, olumlu adımlar attığımız Almanya\'dan da tabi destek ve dayanışma bekleriz. Teröristleri desteklememesini bekleriz. Onlar da, biliyorum baskı altında. Özellikle o ülkede PKK\'lılar var, PKK\'lıların siyasi kanadı var, parlamentoda var. Sadece oradaki bazı Türk kökenli siyasetçileri söylemiyorum. Özellikle Linken\'in içinde hatta CTP\'nin içinde aşırı kanatta olanlar var. Ama özellikle de Linken\'in içindeki milletvekilleri tamamen PKK destekçisi, yüzde 90\'ı. Bunlar bir tanesi var ki Hunko gibi her yerde PKK\'nın avukatlığını yapıyor. Basında biraz baskı var. Ama sadece bildiğim komisyon toplantısının erteleneceği idi. Türkiye\'nin savunma sanayindeki işbirliğinin tamamen iptali değil.\"

MÜMBİÇ\'E OPERASYON

Çavuşoğlu, bir gazetecinin “Mümbiç operasyon gündemde mi?\" sorusu üzerine ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sayın Cumhurbaşkanımız dün akşam net bir şekilde söyledi. Bir, YPG\'ye silah vermeyi durdurun, Trump\'ta \'artık vermiyoruz, size de söz vermiştik, artık vermiyoruz\' dedi. Umarım bu doğru çıkar çünkü orada farklı kişilerden, farklı gruplardan, farklı devlet kurumlarından farklı sesler çıkıyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanımız Mümbiç\'ten ABD askerlerinin çekilmesini de söyledi. Burada YPG\'liler var ve YPG\'liler yine Fırat Kalkanı operasyon bölgesindeki askerimize ve Özgür Suriye Ordusu\'na tacizde bulunuyor. Nasıl Afrin\'den bize ve İdlib bölgesine hatta Fırat Kalkanı operasyonuna saldırılarda bulunduysa, oradan da bulunuyor. Burası da yüzde 90 Arapların yaşadığı bir şehir ve buranın güvenliğini de biz gayet iyi sağlayabiliriz. Ayrıca buradan taciz devam ederse, Afrin\'de olduğu gibi biz burada gerekeni yaparız. Bizim söylediğimiz gayet net. Yani Amerikan karşıtlığı değil, YPG\'ye karşı. Amerika\'da \'ben YPG\'ye karşıyım\' demez, dememeli.\"

OPERASYON ALANI

Operasyon alanı daha sonra genişleyebilir mi? Sorusuna ise Çavuşoğlu şöyle yanıt verdi:

“Cumhurbaşkanımız da, Başbakanımız da her zaman söyledi; biz teröristler karşı ve sınırımızdaki tehdide karşı nerede olursa olsun gerekeni yapmalıyız ve yaparız. Bu nereden gelirse gelsin.\"

“YPG\'NİN AMACI SURİYE\'Yİ BÖLMEK\"

YPG\'nin Esad rejimi ile ilgili pazarlık iddialarının sorulması üzerine Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Rejim de şunu biliyor ki, Hatay\'ın güneyine baktığımız zaman rejimde bizim sınır komşumuz. Onlar da bizim uçağımızı düşürdü zamanında biz de karşılığını verdik. Onlardan bize bir saldırı veya bir taciz gelmediği sürece biz rejimi niye hedef alalım? Bugüne kadar Hatay\'ın güneyinde almadık. Siyasi olarak tanımayız, şu anda siyasi çözümde muhalefetle bir araya geldiler, o süreci destekliyoruz, geçiş dönemini… siyasi bir çözüm için biz çaba sarf ediyoruz, Soçi\'de, Astana\'da hepsinde çaba sarf ediyoruz. O yarı bir şey ama rejimden bize doğrudan bir tehdit, saldırı gelmediği sürece biz niye bir şey yapalım? Ama burada rejim de şunu biliyor ki, YPG\'nin amacı Suriye\'yi bölmek. Birbiri ile çatışan gruplarda dahil hepsi de Suriye\'nin sınır bütünlüğünden yana ve bunlar terörist, bunlar bölücü. Rejimin bunların ne olduğunu bildiğini biliyoruz. Bu teröristlerle rejimin de işbirliği yapmayacağını inanıyoruz.\"

