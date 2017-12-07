Çavuşoğlu: Açıklamayı  kınıyoruz

ANKARA,(DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ,ABD lideri Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına ilişkin, \"ABD Yönetimi’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump\'ın kararını kınadığını bildirdi. Açıklama şöyle:\" \"ABD Yönetimi\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail\'deki Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz.Bu karar uluslararası hukukun ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir.\"