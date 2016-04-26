Çavuşoğlu: ABD'nin füze sistemleri Mayıs'ta Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye - Suriye sınırına ABD'nin çok namlulu füze sistemi HIMARS'ın yerleştirilmesi konusunda Washington'la anlaşmaya varıldığını, füze bataryalarının Mayıs ayında Türkiye'ye gelmiş olacağını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında Habertürk gazetesine konuşan Çavuşoğlu, "Bizim esas amacımız bu 98 km’lik Menbiç bölgesini DAEŞ’ten (IŞİD) temizlemek. Bu gerçekleştirildikten sonra güvenli bölge zaten kendiliğinden oluşur" dedi.

Menbiç bölgesi, Türkiye sınırından yaklaşık 30 kilometre uzakta ve Suriye'deki silahlı Kürt güçlerinin kontrolü altında bulunan Cerablus'la Azez'in arasında yer alıyor.

Çavuşoğlu, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı ılımlı muhalefetin hem havadan hem de karadan desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Bizim toplarımızın menzili yaklaşık 40 km. ABD’nin HIMARS füzelerinin menzili ise 90 km" dedi ve ABD'yle Menbiç bölgesinin kapatılması konusunda ABD'yle anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

'Güvenli bölge kendiliğinden oluşacak'

ABD'nin çok namlulu füze sistemi HIMARS, Irak'ta IŞİD'e karşı operasyonlarda kullanılıyor.

Yeni silahların bölgeye sevk edilmesinin ardından Suriye'nin kuzeyinde Ankara'nın görmek istediği güvenli bölgenin kendiliğinden oluşacağını vurgulayan Çavuşoğlu sözlerine, "En son Obama da güvenli bölgeye karşı olmadığını söyledi. Almanya da bu konuda bizimle aynı görüşte. Yani hem güvenli bölge özelinde hem de Suriye konusunda Türkiye’nin tezlerinin ne kadar haklı olduğunu nihayet anlıyorlar ama biraz geç anlıyorlar" diyerek devam etti.

ABD Başkanı Barack Obama, Almanya ziyareti sırasında güvenli bölge fikrine prensipte karşı çıkmadığını, ancak bu stratejiyi hayata geçirmenin operasyonel açıdan çok zor olacağını söylemişti.

Bayık'ın 'ABD'yle irtibat halindeyiz' iddiası

BBC'ye konuşan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık'ın "ABD dahil koalisyon güçleriyle direkt temas halindeyiz" sözlerinin sorulması üzerine, Çavuşoğlu, iddialara ABD'nin yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Esasen Suriye’de YPG ile temasta olmak demek PKK ile temasta olmak demektir. Çünkü PKK ile YPG’nin hiçbir farkı yok. Suriye’de YPG, Türkiye ve Kuzey Irak’ta PKK, İran’da ise PJAK. Bunların hepsi aynı terör örgütüdür" dedi.