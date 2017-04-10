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Çavuşoğlu, ABD ve Rus mevkidaşları ile görüştü

Görüşmelerde Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı

10 Nisan 2017 21:41

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede IŞİD’le mücadele ve Esad'in geleceği ve Suriye'deki son gelişmeler konuşuldu.

 

Çavuşoğlu İtalya'ya gidiyor

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın İtalya'nın Lucca kentinde yapılacak Suriye Fikirdaş Ülkeler Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İtalya'da yapılacak Suriye konulu toplantıya katılacağı belirtildi.

Toplantıda Suriye ihtilafındaki son gelişmelerin ele alınacağı ifade edilen açıklamada, toplantıya Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Avrupa Birliği'nin davetli olduğu kaydedildi.

 

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