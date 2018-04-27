Çavuşoğlu: ABD ile Menbiç'te birlikte hareket edeceğiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşme sonrasında iki ülkenin Suriye'nin Menbiç kentinde birlikte hareket edeceklerini söyledi.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel’de olan Çavuşoğlu ile Pompeo Cuma günü bir araya geldi. Görüşme sonrasında CNN Türk'ten canlı yayınlanan açıklamasında Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik” dedi.

Çavuşoğlu, "Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle ikili ilişkilerimizde gerginliğe yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayınladı. Açıklamada her iki bakanın bölgede Türk-Amerikan işbirliği ile yakın iletişim sağlamanın değeri konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Açıklamada, "Menbiç'te önceden var olan tartışmalara dayanarak, iki bakan da ortak bir yol bulabilmek için kurulu olan ikili sürece desteklerini teyit ettiler” denildi.

Türkiye bir süredir ABD'den, PKK’nın uzantısı ve terör örgütü olarak gördüğü PYD/YPG kontrolündeki Menbiç'ten güçlerini ve desteğini çekmesini istiyordu. Ancak ABD Savunma Bakanlığı Menbiç'teki Amerikan askerinin çekilmeyeceğini bildirmişti.

Türkiye ayrıca Menbiç'e askeri operasyon hazırlığında olduğunu belirtmişti. Mart'taki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Menbiç'teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir" denilmişti.

rtr,DW/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe