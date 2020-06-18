Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu, ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldıklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD merkezli Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) video-konferansla düzenlediği panelde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk-Amerikan ilişkilerinde iniş ve çıkışların her zaman söz konusu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu ancak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinin iki ülke arasındaki ilişkilere "yeni bir boyut eklediğini" belirtti.

Erdoğan ile Trump'ın salgının başından beri yakın diyalog içinde bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardımlarının ülkede çok olumlu yankılandığını ve gerçek müttefikliğin ne demek olduğu konusunda önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

"Ortak hareket etmemiz, Libya'nın geleceği bakımından önemlidir"

ABD'nin son zamanlarda Libya konusunda daha aktif olmaya başladığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve ABD olarak birlikte çalışmamızı önerdi. Sayın Trump da buna olumlu baktı ve bizim düzeyimizde yani dışişleri, savunma bakanları düzeyinde, istihbaratlar düzeyinde birlikte çalışma talimatı aldık. Şimdi teknik düzeyde arkadaşlarımız görüşüyor. Burada ortak hareket etmemiz, bölgenin istikrarı ve Libya'nın geleceği bakımından da önemlidir."