Çavuşoğlu: ABD geri vites yapıyor; bizim YPG'ye operasyonumuz onların çekilmesine bağlı değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini değerlendiriyor. Çavuşoğlu, "Hem çekilme kararı vereceksiniz hem de çekilmemek için Türkiye'yi suçlayıcı bahaneler bulacaksınız. Rahmetli Demirel derdi 'Süper güçlerde geri vitesi olmaz' diye. ABD geri vites yapıyor" sözlerini sarf etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yaptığı açıklamada, "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" sözlerine tepki gösteren Çavuşoğlu, "Kürtlere bizden daha fazla sahip çıkan oldu mu?" dedi.

Öte yandan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Kati Piri'nin PKK sempatizanı olduğunu söyleyerek, "Raporundan bir beklentimiz yok. Tarafsız ve objektif değil. Bunu kendisi de itiraf etti" diye konuştu.

Kati Piri, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden bir rapor hazırladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Münbiç'te uzlaşma başarılı uygulansaydı bunlar olmazdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleyeceğini söyledikten sonra ABD çekilme kararı aldı. Cumhurbaşkanımızın operasyonları duyurduğu o gün ABD'nin çeklecğeğini biz de bilmiyorduk. Hem çekilme kararı verecekseniz hem de çekilmemek için Türkiye'yi suçlayacak ifadelerde bulunacaksınız. Çekilse de çekilmese de ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir terör örgütü için elimizden geleni yapacağız. Bizim YPG/PKK'ya yönelik operasyonumuz ABD'nin çekilmesine bağlı değil.

"Bizim Kürtlerle değil, terör örgütleriyle problemimiz var. Suriye'deki Kürtlerin de haklarını savunduk. Bölgemizin sınır ihlalleri konusunda terör örgütleri tehlikedir.

"Cumhurbaşkanımız da, Türkiye Cumhuriyeti de bir söz vermişse arkasında durur. YPG'nin Fırat'ın doğusundan çekilmeli, kabul edilemez. Biz bu işin peşini hiçbir zaman bırakmadık.

"Trump'ın ve Dışişleri Bakanı'nın verdiği söz bizim için geçerlidir. Bunun için koordinasyonunu başlattık. ABD güvenlik birimleri Trump'ı kararından caydırmak istiyor. DEAŞ'lıları otobüslere bindirip onlar gönderdi, biz onları sahadan temizlemiştik.

"ABD'nin kullandığı üsler var. Tamamen buradan çekiliyorsa, buraları tamamen boşaltacak anlamındadır. Münbiç yol haritasını uygulasaydık, buraları yerel halka bırakacaktık.

"(YPG'ye verilen silahların toplatılması) ABD, böyle bir karar almadan önce sayın cumhurbaşkanımız bu silahları gündeme getirdiğinde, seri numaralarını aldık toplayacağız dendi. Geçmişte de dedi ama toplayamadılar. Vermeyin, toplayamazsınız. Silahların bir kısmı zaten satıldı, bir kısmı Kandil'e götürüldü, bir kısmı kullanıldı, bir kısmı Türkiye'de yakalandı. Tam anlamıyla toplamaları gerçekçi değil.

"Karşılıklı ziyaretlerin olmasında fayda var. Trump, Türkiye'ye gelmek istediğini söylemişti. Sadece sorunların çözülmesi açısından değil, tüm ilişkiler, konular açısından faydalı olur.

"Son görüşmede de, Münbiç yol haritasının hızlı bir şekilde uygulanmasının gerektiğini muhataplarına ilettiler. Kürtler dahil tüm halkların orada kalması, terör örgütleri hariç, belirtildi. Bugün de Pompeo ile telefonda görüşmeyi planlıyorum.

"Münbiç'te ABD ve desteklediği YPG unsurları var. Geçen yıldan bu yana rejim ve Rus unsurları da var. Bazen devriye geziyorlar, bazen başka şeyler. YPG bugüne dek herkesi kullanmaya çalıştı. Bunu Ruslar'a da söylemiştik. 'Biz kullanmazsak ABD'ye gidecek' gibi rekabet vardı aralarında ama Rusya gerçeği gördü. Rejim de biliyor YPG'nin amacının ne olduğunu.

"Suriye'de istikrar, barış istiyoruz, ama en önemlisi terör örgütlerinden temizlenmesini istiyoruz.

"Fırat'ın doğusunda harekat başlatacağımızı daha önce de duyurmuştuk ama ne zaman olacağı konusunda kesin bir tarih yok. Ama bu iş uzatılır, zamana yayılmaya çalışılırsa, 'Türkler Kürtleri katledecek' gibi yalan yanlış ifadelerle savsaklamaya çalışırsa kararımızı buna göre vereceğiz askerlerimizle birlikte.

"Biz sadece Ruslarla değil, İdlib bölgesinde neler olabileceğini herkesle görüştük. Rusya ile sahada şimdiye kadar iş birliğimiz iyi. Ama o görüşmelerde teknik olarak ne görüşüldüğünü Milli Savunma Bakanımıza sormalıyız.

"Önümüzdeki haftalarda üçlü zirvey yapmak istediklerini Ruslar bize ve İran'a yapmak istediğini bildirdi. Putin Erdoğan görüşmesinin detayları da arkadaşlarımız tarafından planlanıyor. Rusya'dan gelecek tarih önerileri burada karar verici olacak.

"(ABD çekilirse Rusya'nın bölgede rejim istiyor iddiası) Rusya'nın ve İran'ın tutumu başındna beri açık. Tüm Suriye toprakalrı rejimdir. Burada ABD çekilir de ABD'nin eline koz verecek çekilememek için bahaneler vermemek lazım. Dİğer taraftan bizim de güvenlik endişemizin olmaması lazım. Buralara rejim geldiği zaman nasıl bir ilişkin olacak. Suriye'de toprtak bütünlüğü, sınır bütünlüğü kaygısı olmaması lazım. Rusların özellikle YPG'nin silah bırakmasını söylemesi nasıl bir tehdit olduğunu gördüğünün göstergesidir.

"Bölgedeki ülke ve aktörlerle işleri beraber koordine etmek isityoruz. O zaman siyasi çözüm olarak daha sağlıklı aıdmlar atmış oluruz.

"Türkiye'nin tek başına DEAŞ'le mücadele etme kapasitesi vardır.

"NATO Genel Sekreteri, müttefikler istediği hava savunma sistemini istediği ülkeden alabilir demişti. Biz ABD'den istedik, vermediler. O zaman Rusya'dan S-400 alırız, kimsenin bir şey demeye hakkı yok.

"(Kati Piri tepkisi) PKK sempatizanı raportörün raporundan beklentimiz yok, o rapordan olumlu bir şey beklenmez. Farklı ülkelerden farklı siyasi görüşlerden raportörler olması gerekir aslında. Tarafsız ve objektif değil. Dürüst olmadığını kendisi de kabul etti. Ankara'da görüşürken de özür dileyerek içeri girdi ama maalesef bu görüş de değişmedi."