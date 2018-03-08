Çavuşoğlu 5 milyondan fazla Alman turist bekliyor

Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'nı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl Türkiye'de tatil yapacak olan Alman turistlerin sayısında artış beklediklerini söyledi. Fuarda açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye'ye 5 milyondan fazla turist gelmesini beklediklerini ifade ederek ciddi bir artış gördüğünü söyledi.

Bakan, 2015 yılında Almanya'dan Türkiye'ye 5 milyon 600 bin turistin geldiğine işaret ederek bu rakama 2018 sonuna dek ulaşılabileceğini belirtti.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal sırasında çok sayıda Alman vatandaşının tutuklanması ve terör saldırıları endişesi sebebiyle Türkiye'ye giden Alman turist sayısı geçen yıl azalarak 3 milyon 600 bine gerilemişti.

Çavuşoğlu'ndan seyahat uyarısı çağrısı

Çavuşoğlu, fuarda yaptığı açıklamada bir kez daha Alman hükümetinden Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını gözden geçirmesini istedi.

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının Türkiye'deki gerçeklere uymadığını söyleyen Çavuşoğlu, bu uyarının Almanya-Türkiye ikili ilişkilerindeki güncel durumu da yansıtmadığını ifade etti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden daha az güvenli olmadığını söyledi.

Seyahat uyarısı neden yapıldı?

Alman Dışişleri Bakanlığı geçen yıl temmuz ayında Alman vatandaşlarının tutuklanması sebebiyle Türkiye'ye seyahat uyarısını güncellemişti. Seyahat uyarısında Almanya'dan Türkiye'ye gidecek vatandaşların Türkiye'de havaalanlarında haklı bir gerekçe olmaksızın ülkeye girmesine izin verilmeyebileceği de belirtilmişti. Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısı, Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in geçen yıl temmuz ayında Büyükada'da katıldığı seminerin ardından insan hakları savunucuları ile birlikte tutuklanması kararından sonra yapılmıştı.

Steudtner yargılandığı davanın ilk duruşmasında serbest bırakıldı. Türkiye'de bir yıl tutuklu kalan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel de geçen ay ortasında tahliye edildi. Türkiye'de hâlâ siyasi gerekçelerden dolayı dört Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor.

dpa/HT,HS

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