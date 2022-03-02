Çavuşoğlu: 27-28 Şubat'ta boğazlardan Rus savaş gemilerinin geçmelerine izin vermedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın 27-28 Şubat tarihlerinde Türk Boğazları'ndan savaş gemileri geçirmek istediğini; ancak dostane ricalar üzerine Moskova'yı bundan vazgeçirdiklerini söyledi.

Habertürk yayınında konuşan Çavuşoğlu, " (Rusya) En son Rusların 27-28 Şubat'ta 4 gemisinin geleceğini söylemişti. Bunlardan 3 tanesi Karadeniz'de üslere kayıtlı değildir" dedi ve "Biz 'Bu gemileri göndermeyin' dedik. Montrö'ye taraf olan ülkelere bildirdik. Resmi şekilde bildirdik" diye devam etti.

Çavuşoğlu, "Dostane bir şekilde Rusya'ya bu gemileri göndermeyin dedik. O zaman savaş olup olmama kararı yoktu. Burada Rusya veya diğerleri alınganlık göstermesin. Bu dört gemiden üç tanesinin savaş durumunda geçiş hakkı yoktu. Bizdeki bilgiye göre Karadeniz'deki üslere kayıtlı gemiler değildi. Böyle bir durumda gelseydi 1 tanesi geçebilirdi, 3 tanesi geçemezdi" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı, "Bir savaş olduğuna göre bu sebep savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili Montrö'nün 19. maddesini uygulamak durumundayız" dedi.

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