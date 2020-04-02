Çavuşoğlu: Yurt dışında 124 vatandaşımız Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bugün ittifak tarihinde ilk kez videokonferans yöntemiyle düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Öncelikli gündem maddesi Kovid-19'la mücadelede iş birliği ve dayanışma olan toplantıda, Afganistan ve Irak'taki durumla NATO'nun siyasi rolünün güçlendirilmesi başta olmak üzere İttifakın gündeminde bulunan konuları da ele alındı.

Çavuşoğlu toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"17 ülkeden 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik. Toplam 50'den fazla ülkeden 20 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik.

"Bilim Kurulumuzun aldığı kararları harfi harfine uyguluyoruz. Halen yurt dışında bulunan vatandaşlarımız var ve buraya gelmek istiyorlar. Temsilciliklere başvurabilirler.

"7 milyon vatandaşımızın hepsini getirmemiz mümkün değil. Onlara da gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. ihtiyaçları olduğunda onların yanındayız.

"Cezayir'den bin 700, Suudi Arabistan'dan bin civarı vatandaşımızı THY aracılığı ile getireceğiz ve karantinaya alacağız.

"TIR şoförlerinin sorunlarını aşmak için çalışıyoruz.

"Maalesef yurt dışında da vatandaşlarımız vefat etti bu sayı 124'e çıktı.