Çavuşloğlu ve Lavrov telefon görüşmesi yaptı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ocak (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, görüşme sırasında Suriye sorunu ve Ulusal Diyalog Kongresinin masaya yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, \'\'Taraflar Suriye Ulusal Diyalog Kongresine yapılan hazırlıkları ele alarak BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 numaralı kararnamesi çerçevesinde Suriye\'de kalıcı siyasi süreci sağlamak üzere Kongrenin etkililiğinin arttırılması yönünde alınabilecek tedbirleri görüştü\'\' denildi.